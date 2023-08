La Casa de los Famosos: ¿En qué gastarían el dinero los finalistas?

Se acerca la final de La Casa de los Famosos | Foto: Cortesía.

En su última semana dentro de La Casa de los Famosos, los finalistas mencionaron los motivos por los que deberían ganar el premio y aquí te mencionamos lo que dijo cada uno.

Poncho, Wendy, Sergio, Emilio y Nicola, los cinco finalistas del reality, realizaron ayer una serie de actividades en donde debatieron y conversaron sobre los resultados y las destrezas que desenvolvieron dentro de la casa.

La conductora Galilea Montijo fue la encargada de llevar la actividad y frente a todos los integrantes preguntó a cada uno por qué creían que deberían ganar el premio de los 4 millones de pesos.

Los habitantes tuvieron exactamente un minuto para responder y dentro de su discurso tratar de convencer al público sobre sus motivos y estas fueron las respuestas:

Emilio Osorio:

“Yo estoy satisfecho conmigo mismo desde que crucé la cuarta semana, sinceramente no creí que iba a pasar de ahí. También te voy a ser sincero, no he pensado ni siquiera en el dinero y si en algún punto la gente me da la oportunidad de ganarlo la verdad es que yo lo reinvertiría en mi carrera, porque ser cantante y ser independiente no es nada fácil. Te soy sincero, en mi cabeza toda la temporada me he puesto en el lugar del público y más bien yo he tenido a mi persona favorita para ganar el reality y nunca he sido yo. Así que si el público me da la oportunidad, obviamente pues estaría yo feliz y agradecido, pero no estoy de acuerdo en que debería”, dijo el cantante.

Sergio Mayer:

“A mí en lo personal, creo que tengo una edad suficiente para seguir trabajando, me siento económicamente activo para trabajar y tampoco necesito del premio económico para sacar adelante a mi familia, pero me siento ganador porque logré conectar con el público que me hacía mucha falta por unos proyectos que yo traigo. Y si yo logro además tener el plus del premio económico también lo tengo comprometido con fundaciones y asociaciones que, desde antes que entrara, yo ya me había comprometido con ellos”, finalizó el actor.

Nicola Porcella:

“Obviamente me gustaría ganar, primero por la gente que me apoyó desde que llegué acá y segundo porque no es un premio para mí, es un premio para mi familia. México me dio la oportunidad de reiniciar mi vida, de aprender de mis errores y empezar desde cero y siento que mi familia se merece esa misma oportunidad, El ganar yo sé que me abriría las puertas de poder darles esa oportunidad. Muchos me han criticado que por qué piensas tanto en eso y es porque para mí la familia es lo primero, son los que estuvieron siempre conmigo. Si lo merezco, eso no lo decido yo, yo sólo vine a ser la persona real que soy, ero creo que acá cada una de las personas que están acá ha demostrado que se merecen ganar también, así que eso se lo dejo al público”.

Poncho de Nigris:

“Yo quisiera ganar porque nunca he ganado un reality, nunca he sido el primer lugar en un reality y me gustaría llevarle una alegría a toda la gente de Monterrey, a toda mi tierra porque soy de ahí, porque ya tengo una carrera de 25 años en este medio. No quiero que se manipule ni que sea vea mal esto, pero yo el dinero lo donaría a los niños de Nuevo León, hablaría con Mariana Rodríguez para ver en qué punto sería importante donar los 4 millones, pero quisiera llevarle esta alegría a todo Nuevo León”.

Wendy Guevara:

“Al igual que Nicola, lo hago por ayudar a mi familia, me encantaría ganar por ayudar a mi familia. Yo soy una persona joven que tengo manos y puedo trabajar mucho para llegar a darles lo que quiero, pero obviamente ese premio sí me facilitaría bastante ayudarlos. Y obviamente la última decisión la tiene el público e igual también quiero decir que cualquiera de mis compañeros que gane yo voy a estar muy orgullosa”.

Te recordamos que el próximo viernes dentro de La Casa de los Famosos uno de los cinco finalistas será eliminado y el domingo se llevará a cabo la gran final para que votes por tu favorito.