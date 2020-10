¡Kristen Dunst podría regresar a Spider-Man con Tom Holland!

ESTADOS UNIDOS.- El periodista Daniel Ritchman informó en Patreon que, Sony está intentando que Kristen Dunst regrese al papel que la llevó a la fama, Mary Jane.

Tras anunciarse el regreso de Jamie Foxx como Electro, han circulado los rumores de que Kristen Dunst podría regresar a la próxima película de Spider-Man del MCU.

Aunque por el momento no hay nada confirmado, We Got This Covered asegura que el estudio está intentando llegar a un acuerdo con la actriz.

Dunst de 38 años, interpretó en tres ocasiones a Mary Jane en la década de los 2000, cuando Tobey Maguire era el héroe titular.

También se desconoce si Sony tiene planes para Emma Stone, que interpretó a Gwen Stacy, en las películas protagonizadas por Andrew Garfield.

Spider-Man 3, aún sin título oficial, tiene previsto su estreno el 17 de diciembre de 2021.

Con información de Excélsior.