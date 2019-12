KnotFest: Disturbios, logística deficiente y la cancelación de Evanescence y Slipknot

CIUDAD DE MÉXICO.-La noche de ayer fue de rotundo fracaso y desastre, se iban a presentar como bandas estelares Slipknot y Evanescence, sin embargo, cancelaron la presentación debido a la falta de seguridad en el Deportivo Oceanía, nueva sede del KnotFest.

Los asistentes ya estaban inconformes desde el principio ya que para entrar al evento tuvieron que tolerar largas filas y más de tres horas para poder accesar. Desde el inicio del festival musical ya se notaba que algo no iba a salir bien.

Un grupo de asistentes tiraron una valla de seguridad en uno de los escenarios y se introdujeron sin permiso a la zona más cercana al escenario. Ante este hecho, los organizadores del festival optaron por retrasar la presentación de Evanescence y Slipknot para antes, poder reincorporar las vallas.

La espera de los asistentes que querían ver a Evanescence se prolongó hasta tres horas, el enojo ya rebasaba la paciencia e irrumpieron en el escenario para causar destrozos. La presentación de la banda estaba programada a las 21:10 horas, pero nunca salieron.

El público se quejó de la organización del evento, el cual cambió la sede del festival al Deportivo Oceanía. Mucha gente tuvo que pasar hasta tres horas afuera para poder accesar al evento.

Otros se quejaron de la zona de la comida, ya que algunos en los puestos de comida se hicieron filas interminables, por lo que tuvieron que esperar más de una hora para recibir sus pedidos. Esto hizo que muchos se quedaran sin ver las bandas que estaban tocando.

Al anochecer, la falta de iluminación entorpeció la movilidad de las personas a lo largo del Deportivo, hasta que encendieron algunas lámparas con generadores.

Otra situación que molestó a los espectadores fue que los escenarios estaban muy cerca, esto hacía que los audios de las bandas que tocaban al mismo tiempo se mezclaran y no se escuchara con claridad.

El conjunto de incidentes que molestaron a los asistentes durante el festival ya era tal, que comenzaron a romper cosas y a quemar instrumentos del escenario.

A través de su cuenta de Twitter, la banda Evanescence escribió a sus fans acerca de su cancelación en el KnotFest.

“Estamos desconsolados porque no pudimos tocar para ustedes esta noche, Ciudad de México. ¡Tu seguridad, tu vida es más importante que cualquier espectáculo! Los amamos y volveremos pronto, eso es una promesa”, escribieron.

We are heartbroken we didn’t get to play for you tonight, México City. Your safety, your life is more important than any show! We love you and we will be back soon, that’s a promise. https://t.co/1hfLd4qA0O

— Evanescence (@evanescence) December 1, 2019