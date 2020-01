El cantante Justin Bieber fue diagnosticado con la enfermedad de Lyme, la cual fue causada por la picadura de una garrapata y durante un tiempo muchos pensaron que estaba sumergido en la depresión y en las drogas.

“Mientras mucha gente seguía diciendo que Justin Bieber parecía una mierda, metanfetamina, etc… No se dieron cuenta de que he sido diagnosticado recientemente con la enfermedad de Lyme. No sólo eso, sino que tenía un caso serio monocrónico que afectaba mi piel, función cerebral, energía y salud general”, escribió el joven de 25 años en sus redes sociales para dar a conocer la noticia.

El próximo 27 de enero es el estreno de su documental y en el hablará de lo difícil que fue sobrellevar la enfermedad que afectó su salud en general. Este filme sobre su vida será reproducido a través de la plataforma de YouTube.

Con el lanzamiento reciente de su sencillo, ‘Yummy’ y su documental, Justin marca su regreso a la música.