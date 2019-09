VENECIA, ITALIA.- ‘Joker’ gana el León de Oro en Festival de Cine de Venecia. ‘Joker’ de Todd Phillips, se alzó este sábado con el León de Oro de la 76ª edición del Festival de Cine de Venecia.

Con esto, ‘Joker’ se convierte en la primera película basada en un comic en obtener este codiciado galardón.

El Gran Premio del Jurado, fue otorgado a “Yo acuso”, del director francopolaco Roman Polanski, un thriller política cuya selección en competición causó polémica.

#BiennaleCinema2019 #Venezia76

LEONE D’ORO per il miglior film / GOLDEN LION for Best Film a / to:

Joker di/by Todd Phillips (USA) pic.twitter.com/46Fod6tZMe

