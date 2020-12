Jessie J revela que está parcialmente sorda y no puede caminar

ESTADOS UNIDOS.- La famosa cantante británica Jessie J, reveló que se quedó parcialmente sorda y no puede caminar debido a una enfermedad.

La cantante platicó a través de su Intagram que pasó la Nochebuena y Navidad hospitalizada tras perder el oído derecho y no poder caminar.

Jessie J de 32 años explicó a sus fans que se había despertado y sintió que estaba completamente sorda del oído derecho, además no podía caminar en línea recta.

.@JessieJ reveals that she was planning on doing a Christmas show on her Instagram Live before she was diagnosed with Meniere’s Syndrome. pic.twitter.com/ifbBKq6O4c

— JESSIE J NEWS 🎅🏼 (@JESSIEJNEWS__) December 28, 2020