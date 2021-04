Internautas recuerdan los toqueteos de Enrique Guzmán a Verónica Castro

MÉXICO.- Las redes sociales recordaron nuevamente el momento en que Enrique Guzmán toca de manera indebida a Verónica Castro.

Esto luego de las declaraciones de Frida Sofía que aseguran que su abuelo abusó de ella.

Tras la rápida difusión del video, varios artistas opinaron al respecto; una de ellas fue Lucía Méndez quien aseguró que ese momento ella le habría dado una cachetada.

Durante un encuentro con la prensa, Lucía Méndez fue interrogada sobre el nuevo escándalo que enfrenta la familia Guzmán-Pinal.

“Yo no opino nada, y lo único que deseo es que cure su alma Frida Sofía, que de verdad tenga un buen tratamiento, haya pasado lo que haya pasado. Yo no puedo decir si le creo o no le creo, yo definitivamente no me puedo meter”, dijo.