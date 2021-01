Hospitalizan a Juan de Dios Pantoja; esta es la razón

CIUDAD DE MÉXICO.- El influencer Juan de Dios Pantoja, reveló que fue hospitalizado, además dijo que le harían una cirugía y le pondrán clavos.

De acuerdo a los videos cortos que compartió, terminó en el hospital tras enfrentarse a golpes con un hombre que lleva acosando a su prima Mont Pantoja y a su esposa Kimberly Loaiza.

“El acosador de los tiktokers”, aceptó en redes sociales que había sido golpeado por el influencer y que posteriormente mostró los golpes que le dejó el cantante en gran parte del rostro. Aseguró que su acción fue buena por defender a su familia.

El hombre apodado “El acosador de los tiktokers”, es conocido por hacerse fotos con influencers y confesar su amor por alguna de las famosas.

También graba videos en TikTok donde aseguró que si vuelve a encontrarse con alguna de ellas, las va a tocar o incluso robarles un beso. Acciones que se consideran acoso sexual.

Al respecto, la red social, ya le ha cerrado varias cuentas al hombre. Sin embargo, sigue creando nuevas y no deja de acosar a mujeres famosas, tales como Mont Pantoja, Kimberly Loaiza e incluso a la hija de Juan de Dios Pantoja.

Esta declaración alteró a Juan de Dios que decidió encarar al sujeto el pasado fin de semana en compañía de sus amigos. El famoso golpeó al acosador, pero como consecuencia se fracturó dos huesos.

“Pues con la novedad de que me quebré dos huesos. No lo puedo creer. No se preocupen. Todo bien, me van a operar, a hacer una cirugía, me van a poner unos clavitos”, expresó el cantante a través de redes sociales.