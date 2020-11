Horóscopos 5 de noviembre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Si vas de la mano de alguien, puede que se abra una puerta que no esperas y eso te va a hacer sentir mucha esperanza en ciertas cosas. Pero no te debe importar tener que esforzarte, porque será una condición básica para conseguir eso que ansías.

Puede que empieces el día con algo de pereza, pero al final acabarás riéndote mucho y con alguna ganancia de tipo profesional, como puede ser firmar un contrato o cerrar un trato de alguna clase. Por la noche organizas algo muy íntimo y agradable.

No te dejes llevar y te creas todo lo que oigas porque la verdad es siempre relativa y cada uno tiene la suya. Debes hacer un esfuerzo para mantener arriba tu espíritu crítico ante las cosas. Te conviene no dejarte llevar por las pasiones ajenas.

Has de observar atentamente a cierta persona que no está haciendo algo demasiado limpio u honesto y alejarte de ella en cuanto puedas. No debes mezclarte en ese círculo que no te hace ningún bien. Cuanto más ahondes en ello, menos te gustará.

No te obsesiones con los asuntos relativos a la salud y estés todo el rato pensando en ello porque eso podría generarte bastantes problemas. Debes conservar el equilibrio en este aspecto, así que mantén la calma y no busques más síntomas fantasmas.

Hoy vas a dar un pequeño paso en un tema que debes ir preparando de antemano y que supone un proyecto personal muy importante para ti. Eso te arrancará una sonrisa porque ves más cerca tu objetivo. Las fuerzas estarán bastante en alza.

Sentirás hoy una especial conexión con lo que hay a tu alrededor y eso te hará ofrecerte a ayudar a alguien a quien ves necesitado o en una situación algo complicada. Será un bálsamo para esa persona y para ti también, ya que tendrás satisfacción al hacerlo.

Recobras bastante temple y te atreves a decirle a un amigo lo que piensas de una situación en la que crees que se ha metido sin mucho control. Esa advertencia debes hacerla desde el afecto y con todo el tacto posible. Le costará aceptarlo.

No te gustará lo que ves a tu alrededor porque hay algo que no va profesionalmente como esperabas o que ha cambiado bastante en los últimos tiempos. Debes mantener la calma porque hay muchas variables que se escapan a tu control.

Si estás en contacto con niños, hoy van a ser para ti una fuente de alegría que te hará olvidar otras cosas no tan felices o desagradables. Su cariño desinteresado te va a venir de maravilla. Disfrutarás mucho con sus ocurrencias y su ternura.

Probablemente te asaltará la duda sobre la conveniencia de decir que sí a alguien que te ha pedido dinero prestado porque no tienes claro su devolución. Intenta darle largas de momento y espera un poco, aunque te sepa mal hacerlo.