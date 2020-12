Horóscopos 28 de diciembre del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Debes confiar más en algunas personas y en que no todo es tan negativo como a veces piensas. En cualquier caso podrás ver dentro de poco que hay algo muy importante que sale como habías esperado. Respira hondo y prepárate para sentir nuevos aires.

Debes de prestar atención a las palabras de una persona que te quiere bien y se interesa por ti. No es tan complicado si tienes hoy un poco de paciencia y muestras disposición a escuchar eso. Será aleccionador porque te puede enseñar algo muy novedoso para ti.

Tendrás mucho ajetreo porque hay algún imprevisto que te llevará a pasar un día muy intenso y con tensiones que no te harán estar de demasiado buen humor. Debes dejar que pase el vendaval sin alterarte. Si es necesario, apaga el móvil.

No te apetecerá mucho hoy escuchar los problemas de los demás y por eso estarás bastante hábil para eludir cualquier encuentro que signifique que alguien te cuente lo que le está sucediendo ahora. Es una postura algo egoísta, debes de reconocerlo.

Estarás muy feliz por algunas cosas que has hecho últimamente en relación con mejorar tu calidad de vida y tu entorno. Vas a disfrutar mucho con todo ello durante estos días porque has acertado con los cambios. Contribuyen mucho a tu bienestar.

Si ves que alguien intenta jugarte una mala pasada en el trabajo, procura no decir nada y prepara una estrategia que te sirva para evitar eso que ves que se avecina. Deberás dar un paso al frente sin miedo. Buscar tu interés no es nada criticable.

Tus intereses económicos estarán a salvo hoy si sabes no hacer gala de ningún tipo de actitud altiva o que pueda dar a entender que estás por encima de los demás, sobre todo si negocias algo en este momento. Los negocios sufrirán vaivenes, ojo.

Sales hoy de un momento de “impasse” que te ha tenido bastante triste porque no has podido hacer algo que te apetecía mucho y que para ti suponía un tradición inamovible. Pero ya ha pasado y ahora te planetas que hay que asumirlo.

Has vivido una experiencia muy intensa que quizá te esté pasando factura emocional, pero hoy recibirás un soplo de esperanza y de ánimo que te va a venir muy bien. Será un regalo especialmente espiritual que te hará alguien de una manera inesperada.

Esconder la cabeza debajo del ala nunca ha sido solución para nada. Lo que pasa a tu alrededor es importante e influye en tu vida, lo quieras o no, así que debes de actuar en consecuencia y no pensar que lo que les pasa a los demás no va contigo.

Conocerás a alguien que te va a llevar a pensar en que aún tienes muchas cosas por descubrir. Y es cierto. Cuanto más abras tu mente a las novedades y a los cambios, mejor preparación tendrás y más podrás disfrutar de muchas cosas interesantes y bellas.

Tu encanto y simpatía estarán hoy al máximo y eso te va a venir muy bien para salvar situaciones complejas que se pueden presentar sin que menos te lo esperes. Saldrás con muy buen pie de ellas y luego estarás satisfecho o satisfecha de tu reacción.