Horóscopos 21 de septiembre del 2020

Si estás con la mente abierta y tu ánimo dispuesto a escuchar otros puntos de vista distintos del tuyo, verás lo que se amplía tu horizonte. Mantendrás tus logros, pero con un plus de conocimiento y de expectativas. Es un camino de aprendizaje.

No creas que es negativo ser consciente de tus errores y limitaciones. Reconocerlos es el primer paso para seguir adelante y empezar a superarlos. Te sentirás mejor cuando asumas esto y busques la superación. Pronto empezarás a hacerlo.

No es un día para que te plantees cosas demasiado complejas o que quieras solucionar problemas de hace tiempo. Deja que todo transcurra sin tener expectativas demasiado ambiciosas ya que sí no, caerás en el estrés y eso debes evitarlo a toda costa.

Tienes mucho interés en conocer los detalles de una relación de terceras personas y vas a preguntar a alguien, pero debes de tener cuidado porque eso se puede convertir en una bola de nieve en tu contra. No te metas en las vidas ajenas.

No debes desechar unas palabras bienintencionadas que hoy una persona cercana te puede dar. Escucha ese consejo o esa idea porque te van a resultar mucho más útiles de lo que crees en este momento. No es conveniente creer que lo sabes todo.

Hay un tema de salud que no tienes muy claro cómo afrontar. Confía en un amigo que sabe del tema o que te puede indicar a quien acudir. Pero lo que no debes de hacer de ninguna manera es no asumirlo. Cuanto antes lo hagas, antes lo solucionarás.

Liberarás hoy cierta parte de ansiedad si moderas de alguna forma tus ambiciones. Dentro de poco te darás cuenta de que lo material es importante, pero que hay otras cosas que lo son mucho más. Esa es la clave para la felicidad futura.

Hoy debes serenar tu mirada y no dejarte alterar por los acontecimientos por mucho que creas que se te escapan de las manos. Respira hondo y céntrate en lo que realmente te importa, como familia y amigos que son los que te van a dar fuerza.

Plantéate retomar ciertos amigos o contactos sociales, aunque sea de manera virtual, ya que cuidar esas relaciones significará que te estás cuidando a ti. El beneficio interior, profundo, no tardará en llegar. Todo se armoniza alrededor.

Estarás muy en sintonía con todo lo que hoy se desarrolle a tu alrededor e incluso encontrarás a una persona con la que establecerás una comunicación muy especial y enriquecedora en muchos temas. Aprovecha ese maravilloso encuentro.

Querer estar constantemente en alza en las redes sociales no es una idea tan buena como crees y no es cierto que sea una obligación, porque un exceso de “ruido” puede llegar a resultar muy negativo. Ojo con lo que haces y con lo que dejas ver en ellas.

Reúnes más condiciones de las que a veces crees para dar un pequeño salto de fe y llegar a acariciar un sueño. Pero fija bien esa meta y no pienses en imposibles, sino en alcanzar algo que te haga sentir bien sin importante lo que crean los demás que es el éxito.