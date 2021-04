Horóscopos 18 de abril del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Has conseguido cerrar un asunto legal que te traía un poco de cabeza, pero ahora ya la tranquilidad de haber hecho lo que crees es justo, te hará recuperar mucha tranquilidad en este aspecto. Puedes celebrarlo y seguir adelante sin ningún temor.

No te dejes llevar por lo negativo ni pienses que todos están contra ti, porque no es cierto. Simplemente, las cosas han cambiado y ahora quizá ya no seas el centro de todo como antes. Intenta buscar otro lugar y lo mejor que tiene la nueva situación. Lo encontrarás.

Escuchas o lees algo que reconforta mucho, que te hará pensar y que desarrollará tu mente hacia un terreno emocional o espiritual que antes no habías descubierto. Eso te sentará bien y te hará confiar en el futuro de una manera diferente.

Hoy tu optimismo sigue en pie y vas a estar con la mente abierta para escuchar algo que te trae una información valiosa o grata. También se aleja de ti una persona que te estaba aportando demasiada negatividad y quizá un mal hábito.

Vas a disfrutar de un momento muy intenso con la familia o con un hijo que comparte contigo una noticia positiva o un avance en sus estudios y probablemente lo celebres en su compañía. Es algo que te hace revivir emociones que ya habías olvidado.

Puede aparecer en tu vida alguien que te haga sentir una atracción muy fuerte. Tendrás tentaciones de ceder a esta aventura, pero debes pensar realmente dónde te vas a meter. Las pasiones oscuras pueden dominarte y llevarte a lugares poco recomendables.

Ese favor que le has hecho a alguien hace relativamente poco, te llega devuelto con creces y lo mejor que puedes hacer es aceptarlo y dar las gracias por la oportunidad que tienes, sin negarte a que esa corriente de generosidad entre en tu vida. Disfruta.

La pasión te puede poner en un aprieto, así que procura no pensar atropelladamente y marcarte una estrategia si te quieres acercar a una persona que te interesa. Hazlo con cuidado y mostrando la parte más romántica que hay en ti.

No sería mala idea que aprovechases unas cuantas horas para un trabajo o un estudio que necesita un pequeño empujón. Si no tienes suficiente información o necesitas ayuda, busca en Internet, porque te puede ser muy útil lo que encuentres.

Puede surgir una reunión, probablemente a través de la tecnología, que te proporcionará el placer de la conversación y el afecto de los que te rodean. Cuanto más generosidad tengas con ellos, mejor, porque será una buena inversión afectiva.

Debes asumir que es hora de olvidarte de algunas frivolidades y centrarte más en las cosas importantes de tu vida. A veces tienes un talante ensoñador que se lleva mal con tu otra realidad y cuanto antes aclares esto en tu interior, mejor te irá.

Atrás quedan ciertas molestias debidas a un problema de salud que has tenido y que te ha paralizado en buena manera. Pero ha llegado el momento de cuidar un poco más tu imagen ya que eso hará que tu ánimo suba. Te sentirás así mejor cuando te mires al espejo.