Horóscopos 17 de febrero del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

No adelantes acontecimientos negativos ni te obsesiones con lo malo de una situación que realmente no ha sucedido y no tiene porqué suceder. Ese pesimismo no te lleva a nada bueno. Limpia tu mente y espera lo que llegue con el mejor de los ánimos.

Hoy será un buen día para contemplar a esas personas que realmente quieres y valorar lo mucho que te aportan y lo que significan para ti. Si te centras en eso, verás lo mucho que tienes y te sentirás feliz. Siempre hay una rayo de luz en lo que sucede.

Debes expresar con claridad, sin guardar nada para ti, el cariño que sientes por una persona de tu familia que realmente te ha hecho mucho bien en el pasado. Le debes mucho, es hora de reconocerlo y cuanto más público lo hagas, mucho mejor.

Gran conexión hoy con hermanos o con parientes muy próximos a ti. Es posible que tengáis que solucionar juntos algún tema familiar relacionado con casas o bienes comunes. Lima cualquier aspereza y todo va a funcionar con serenidad.

Tienes un trabajo que realizar y aunque te pueda resultar pesado o poco amable, no te queda más remedio que asumir que es tu deber y que además con él contribuyes al bienestar de los demás. Es importante que te lo tomes como algo valioso.

Si compartes piso con alguien y no te queda más remedio que ceder en algunas cosas, haz un ejercicio de generosidad y de empatía para que todo vaya sobre ruedas, incluso si no estás de acuerdo con algo, deberás ceder. Organiza una reunión para hablar del tema.

Hoy ves las cosas personales con algo más de distancia y quizá pienses en que no queda más remedio que asumir ciertos acontecimientos que han sucedido y que ya no tienen vuelta atrás. Se prudente antes de actuar y mira bien todo lo que sea económico.

Disfrutas hoy de alguna afición o distracción que te da muy buenos momentos, quizá relacionada con el arte o la música y eso te hace sentir con mucha más ligereza y buen tono. Recuperas la sonrisa e intentas que los de alrededor se sientan bien.

No te debes dejar conducir a algún lugar que emocionalmente no te interesa para nada. Deja que los demás solucionen sus problemas sin intervenir en lo que no te incumbe, aunque te lo pidan. Puede que de lo contrario, te lleves un disgusto.

Procura tener toda la calma posible si tienes que discutir de un tema de dinero o relacionado con algún asunto doméstico de algún problema sobrevenido y no exageres. Puede ser contraproducente que te pongas a exhibirte como una víctima.

Te gustará mucho debatir en foros de discusión y dedicarás tiempo a este tipo de actividades, que te serán divertidas. Pero vigila no excederte en las redes con tus comentarios y moderar todas tus palabras. Pueden llegar más lejos de lo que crees.

Te llega una noticia de alguien que te hace sentir muy bien porque es alguien de la familia o a quien aprecias mucho y ves que un problema que tenía se soluciona. Es algo que te hace ponerte de muy buen humor. Tendrás ganas de celebrarlo.