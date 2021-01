Horóscopos 17 de enero del 2020

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Comparar tu vida con la de los demás no es nada inteligente por tu parte. Cada uno tiene la suya y debe elegir su camino y tomar sus propias decisiones. Si te lo propones, puedes trazar tu destino y cambiar muchas circunstancias adversas con un espíritu positivo.

El aspecto sentimental o afectivo tendrá algún altibajo que otro, ya que puede haber cierta dificultad con la pareja por un tema de convivencia en el que no os ponéis de acuerdo. Esconder la cabeza debajo del ala no es la solución nunca, tenlo claro.

Vas a tener muy claras cuáles son tus ambiciones y tus deseos hoy por algo que lees o ves en Internet y que te harán cambiar algunos esquemas. Es muy posible que se empieces a poner las bases de un proyecto con buenos resultados en el futuro.

No será un día en el que te preocupen grandes cosas porque te tomarás tu tiempo para descansar o cuidarte un poco más sin pensar en ningún problema. Pon tu mente en blanco y deja que fluyan los pensamiento y pases, sin quedarte en ellos.

Un amigo o una amiga te busca porque le apetece estar contigo y charlar sobre algo que le está preocupando o simplemente para tener una conversación frívola y divertida sobre temas intrascendentes. Será una buena manera de descargar tensiones y sonreír.

No debes obsesionarte con temas físicos o que tengan que ver con enfermedades que realmente no tienes. Caer en eso es una trampa que te puede llevar a no sentirte bien aunque en la realidad estés perfectamente. Piensa en otra cosa, no te dejes arrastrar.

Si alguien te pregunta, bien en persona o bien por las redes sociales, sobre otra personas y pretende que le cuentes algo personal, no lo debes hacer. Te estarán utilizando aunque no lo sepas, así que debes de tener mucha precaución con este asunto.

Tendrás fuerza para hacer algo que no es demasiado agradable, como decir a una persona algo triste y eso te preocupa mucho. Pero es cierto que sabrás hacerlo con total educación y empatía, lo que también contribuirá a que te sientas bastante bien.

Tu tono vital estará bastante más elevado que en días anteriores y vas a sentir una ligereza mental que te vendrá muy bien para mirar hacia delante y sentir que lo mejor está por llegar. No significa esto que te engañes, sino que te propongas sentirte bien.

Vas a poner mucho empeño en descubrir lo que se oculta tras las palabras de alguien que hay en tu entorno. Aunque no sueles hacerlo, no te precipites para nada y la situación te será favorable. Procura aprovechar bien las últimas horas del fin de semana con algo divertido y agradable.

La sonrisa será hoy tu compañera porque vas a estar con buena compañía o haciendo algo que te gusta mucho y que te trae paz espiritual o diversión de alguna clase. Aprovecharás todos los momentos con mucha intensidad. Buenas emociones.