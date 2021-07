Horóscopos 10 de julio del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

Las relaciones, en especial con los amigos, pueden sufrir un momento delicado por un distanciamiento a raíz de ciertos comportamientos que te parecen poco apropiados o demasiado egoístas. Debes poner más empeño en mantener esas relaciones lo mejor posible.

Respirarás hondo y te dejarás llevar por el placer de estar descansando o de vacaciones y más si contemplas nuevos paisajes o un lugar en el que siempre te has encontrado bien. Esa sensación será muy agradable y lo cierto es que no echarás nada de menos.

Vas a defender a un amigo o a tu pareja delante de otras personas o de la familia política, y es cierto que harás bien , pero eso no quiere decir que no te metas en un pequeño conflicto o que veas malas caras. Debes prepararte para dar buenos argumentos.

Estarás deseando que te inviten a una reunión o celebración a la que te apetece mucho ir, aunque debes tener precaución con tus movimientos. Observa bien cómo se va a desarrollar antes de aceptar. Si al final vas, procura relajarte y disfrutar.

Estás ya en el buen camino de recomponer una parte de tu vida que quizá se haya visto superada por los acontecimientos. Pero el verano y la actividad va a ayudarte mucho a continuar en un camino de reconstrucción interior que tendrá éxito poco a poco.

Procura ser realista y saber que las promesas no siempre se cumplen, aunque estén hechas con buena intención. No creas que nadie te ha engañado, porque no es así. Escucha las explicaciones antes de enfadarte. Mantén la calma y deja que pase el día, todo se aclarará.

Los rumores que te llegan de algunas personas sobre el trabajo, probablemente a través de grupos de redes sociales, no están exentos de intenciones que no te benefician. Lo mejor es que no entres al trapo, déjalo estar, no contestes ni des tu opinión.

Te llega una inspiración muy acertada a través de todo lo que se diga a tu alrededor, porque de repente vas a entender muchas cosas que no comprendías hasta ahora. Las palabras y las sensaciones van a tomar otro significado si las escuchas bien.

Aunque no lo creas, serás capaz de no decir ni una palabra sobre algo que te parece desproporcionado, sobre todo delante de un grupo social en el que te mueves. Será bastante con tu actitud, ten por seguro que lo van a notar y se darán por aludidos.

No debes echar en cara nada a tu pareja, si tienes, o a tu familia sobre las responsabilidades que compartes con ellas porque es momento también de reflexionar sobre lo que tu puedes hacer para mejorar ciertas situaciones. Ten valor.

Ojo con depender de los demás para pasarlo bien, hoy debes de tender hacia la independencia, a elaborar planes sin contar con nadie y sobre todo a no enfadarte si alguien hace los suyos sin contar contigo. Disfruta de un paseo o de un libro.

Trata de ser lo más natural posible en tus relaciones con alguien que tiene poder y a quien te interesa agradar. No exageres ni adules y verás como funciona. De lo contrario te puedes ver en una situación algo desagradable y no sentirte bien.