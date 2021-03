Horóscopos 03 de marzo del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Mente ágil y mucha capacidad de negociación ante situaciones imprevistas en el ámbito laboral serán las constantes de esta jornada. Aplica esta virtud ante ciertos problemas que pueden surgir hoy. Ganarás si no te dejas llevar por la precipitación.

Le perdonarás a un compañero de trabajo algo, un comentario seguramente, que te ha molestado y que vas a intentar olvidar. Sabes que está pasando por una mala racha o mucho estrés y comprenderás su alteración. Eso es lo más indicado.

Hoy no debes dejarte llevar por ningún pensamiento negativo, es mejor que practiques la virtud de la paciencia, aunque esperas una llamada muy importante. Pero aún tardará un poco en llegar. Mientras tanto, actívate con cualquier cosa mental o físicamente.

Hoy lo que mejor te vendrá es darte un largo paseo que te ayude a estirar los músculos y aclarar ideas. Tampoco te vendría mal algo de deporte ya que eso te ayudaría a compensar cierto estrés que tienes. Cuidar tu organismo debe ser tu prioridad.

Si saltas a la primera de cambio, no vas a conseguir lo que buscas, así que es mejor que intentes moderar hoy todo tipo de comentario que no sea del todo amable. Así no tendrás ningún momento de tensión y te ahorrarás malas caras.

No será un día especialmente alegre pero tampoco triste, así que tu humor estará bien e incluso andarás con bastante agilidad mental para solventar algunos asuntos que tienes sobre la mesa. Algo misterioso te atrae con fuerza.

Ves hoy las cosas desde otro punto de vista y para que eso te sea verdaderamente útil debes dejar que las ideas de los demás sean algo que te aporte. No rechaces de plano lo que oigas, hay cosas valiosas que debes tener en cuenta.

No des vueltas a algo que ha pasado y que te ha sentado mal o de lo que te sientes un poco culpable. Perdónate y piensa que no es nada importante y que realmente hay otras cosas mucho más graves que solucionar. Si es necesario, pide disculpas.

No es conveniente que hoy abuses de nada, ya sea algo que crees que es bueno para tu organismo, como el deporte, o cualquier otra cosa como la comida o la bebida. Toca cuidarse un poco más y descansar. Ahorra cualquier clase de esfuerzo.

Es cierto que te gustaría alejarte un poco de lo cotidiano e incluso cambiar de vida porque sientes cierta presión a tu alrededor. Pero eso no es posible, así que no debes de soñar con ello. Intenta ver lo bueno de lo que tienes delante, porque lo hay.

Estas fechas son propicias para una regeneración siempre y cuando sepas que te tienes que desprender de algo, como esos animales que cambian la piel por otra nueva. Conseguirás algo magnífico si te propones no quedarte anclado o anclada en el pasado.

Elaborar un plan para saber hacia dónde quieres ir en lo profesional está bien, pero obsesionarte con ello, no. Te conviene tener la mente libre y sin ataduras de algo que no es real. Ten precaución. Un amigo te ayuda o colabora contigo en un proyecto.