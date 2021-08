Horóscopos 01 de agosto del 2021

Esto es lo que tu horóscopo tiene para ti el día de hoy, no te lo pierdas.

Además, te dejamos una lista de los signos con los que eres compatible en el amor; quizá por algo no ha funcionado tu relación, chécalo.

No te debes dejar llevar hoy por cierta impaciencia o ganas de terminarlo todo muy rápido, ya que eso no te va a favorecer. Piensa que todo tiene su tiempo y que hay que hacer las cosas con orden para que salgan bien. Mantén la calma y triunfarás.

Aunque normalmente no te gusta dar muchas explicaciones, es muy posible que hoy no tengas más remedio que explicar tu posición sobre algunos temas relacionados con la familia o con la pareja. Seguramente alguien se sorprende.

Tu espíritu andará hoy bastante juguetón y eso puedes aprovecharlo para acercarte a alguien que te atrae bastante ya que puedes expandir tus dotes de seducción y tu simpatía. Si haces reír a alguien ya tienes la mitad de la partida ganada.

El descanso y desconectar de los temas laborales o de las preocupaciones sobre ese aspecto de tu vida serán imprescindibles ahora porque eso te permitirá aclarar tus ideas respecto a muchas cosas. Aire puro, mejor que marcha nocturna, tenlo en cuenta.

Vas a empezar una labor o un trabajo que quizá no es algo definitivo, pero que te va a venir muy bien para completar tus estudios o avanzar en conocimientos de alguna materia. Debes poner todas tus fuerzas al máximo para sacar el mayor provecho.

Estarás con el espíritu en alza porque has conseguido cuadrar ciertos asuntos profesionales que no estaban nada claros y que ahora ya van mucho mejor. Eso te permite respirar hondo y sentir que las cosas van por buen camino para ti y los tuyos.

Por mucho que quieras, hoy no vas a conseguir eso que buscas con una persona, pero eso no debes hacerte sentir mal, simplemente el destino no está de parte en ese sentido, así que no te empeñes porque lo único que vas a conseguir es un disgusto.

Debes pensar que no merece la pena que te enfades porque te nieguen un capricho, ya que si lo piensas bien no es algo tan importante como parece a simple vista. Hay otras cosas mucho más profundas y realmente valiosas que debes considerar.

Hoy será un día mucho más liviano y agradable en general, en especial si vas a compartir tiempo con amigos o amigas, ya que éstos forman parte muy importante de tu vida y, en este momento, de tu tiempo de ocio o vacaciones. Disfrutarás.

Puede que hoy no tomes una buena decisión sobre un asunto relacionado con el hogar, pero eso no significa que cometas un error y te culpes por ello. Siempre que se elige, se puede acertar o no y volver a intentarlo es el camino correcto. No te rindas.

Te cuesta tener disciplina para ciertas cosas ya que te atrae la novedad y eso te hace dispersarte bastante. Pero no te quedará más remedio que establecer un poco de orden en tu existencia ante ciertos acontecimientos imprevistos. Debes echar el freno.

Sería muy aconsejable que hoy tuvieras cuidado en no caer en cierta soberbia, que de manera muy sibilina se va a colar en todas las actitudes que tengan que ver con alguna disciplina que dominas. Hay que controlarla y saber enseñar o hablar con humildad y sin prepotencia.