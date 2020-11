Hijos de José José ya encontraron el testamento de ‘El Príncipe’

MÉXICO.- La muerte de José José, no ha dejado de dar de qué hablar. En este caso se trata del testamento que dejó El Príncipe de la Canción.

Recientemente, los hijos de Anel Noreña revelaron que ya encontraron el testamento de su padre.

Tras la muerte del cantante, su abogado aseguró que el intérprete de 40 y 20 lo buscó para dejar en orden todos los asuntos legales.

Sin embargo, con el paso del tiempo no se sabía más de este proceso. Los hijos que tuvo José José con Anel Noreña desconocían si estaban dentro de él.

Fue en entrevista para el programa Hoy, donde José Joel reveló que ya habían dado con el testamento de su padre y que seguirán el proceso.

Asimismo, Marysol Sosa comentó que aún no tienen fecha para la próxima audiencia:

“No, no todavía no. Estamos presentes. Pero no tenemos fecha para la nueva audiencia”.