¿Habrá segunda temporada de Gambito de dama?, la protagonista lo revela

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego del éxito de la serie ‘Gambito de dama’, su protagonista Anya Taylor-Joy habló al respecto de una segunda entrega; descubre qué fue lo que dijo.

La actriz fue reconocida con el Globo de oro a mejor actriz; tras esto, Taylor-Joy hizo una entrevista para ET, donde plantearon el tema de una posible segunda temporada, a lo que la actriz contestó con un “quizás”:

“No quiero decepcionar a nadie, pero nunca pensamos en ello. Siempre fue como un pequeño árbol. Lo ves crecer, la dejas en un buen lugar. Así que nos sorprendió mucho cuando la gente dijo: ‘¿dónde está la temporada 2?’ Dicho esto, adoro a todo el equipo que lo hizo y aprovecharía cualquier oportunidad de trabajar con ellos de nuevo“, declaró.

Anteriormente, la protagonista ya había hablado de este tema; había dejado abierta la posibilidad de una segunda entrega:

Nunca digas nunca en Hollywood. Sería muy interesante ver cómo sería Beth como madre, ahora que está sobria y más consciente de los demonios que la acosan”, indicó en una entrevista para Deadline.

Gambito de dama se convirtió en un éxito rotundo para Netflix; la compañía de streaming informó que, durante los primeros 28 días de estreno, 62 millones de suscriptores vieron el filme.

“En plena Guerra Fría, la joven Beth Harmon es una huérfana con una aptitud prodigiosa para el ajedrez, que lucha contra sus adicciones mientras trata de convertirse en la mejor jugadora del mundo ganando a los grandes maestros, en especial a los rusos“, se lee en la sinopsis.

Mientras se confirma o se descarta una segunda entrega, Taylor-Joy tendrá apariciones en Last Night in Soho, The Northman, Furiosa y Laughter in the Dark; así como en la próxima cinta de David O. Russell, que todavía no tiene definido el título.