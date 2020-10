Gucci causa polémica otra vez; vende medias rotas en 3 mil 500 pesos

CIUDAD DE MÉXICO.- Gucci sigue generando polémica con los recientes diseños que puso a la venta. Entre ellos, unas medias rotas que cuestan 3 mil 500 pesos mexicanos.

El nuevo anuncio de la marca italiana de inmediato causó controversia en las redes sociales. Ahora son la nueva prenda que buscan posicionar como tendencia.

Aunque pareciera que por estar rotas, desgarradas, su precio sería más accesible, resulta que no. Gucci vende las medias en 140 euros, en pesos mexicanos son alrededor de 3 mil 500 pesos.

En redes sociales se ha creado controversia pues usuarios aseguran que el precio es excesivo, incluso dicen que pueden hacer el mismo diseño con mucho menor costo.

“Cuántas medias de Gucci me he hecho saliendo de fiesta y yo sin saberlo”; “Vendo medias Gucci”; “Toda la vida llevando medias Gucci y no me había enterado”; “He tenido medias Gucci desde el colegio”, se lee entre las reacciones.