Grammy 2020: Billie Eilish es la gran triunfadora

ESTADOS UNIDOS.- Con tan solo 18 años, Billie Eilish se convirtió en la triunfador a de la 62 entrega de los Grmmys 2020, al llevarse el premio a Mejor Artista Revelación y Canción del Año por “Bad Guy”.

Además, se llevó el Grammy por Grabación del Año también por “Bad Guy” y Mejor Álbum del Año por “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

La noche de los Grammy arrancó con un emotivo homenaje al exbasquetbolista Kobe Bryant, quien falleció el domingo por la mañana en un accidente aéreo en Calabasas, California.

Otra artista que destacó fue Demi Lovato, quien regresó a los escenarios después de dos años de que sufriera una sobredosis y pasara un tiempo en terapia.

Lovato interpretó su tema “Anyone”, que escribió luego de recaer en las drogas; el público y sus colegas la recibieron con un aplauso de pie.

Billie, la reina de la noche

Billie Eilish se llevó cinco premios a casa; el primero fuera de ceremonia como Mejor Disco Vocal Pop por su producción When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, el segundo fue por Canción del Año por Bad Guy, además ganó Mejor Nuevo Artista, Disco del Año y Grabación del Año.

“Estoy muy agradecida y muy honrada de estar aquí esta noche. Gracias a mi equipo a mis papás, a mis hermanos”, señaló la cantante.

“Hacíamos música en nuestro cuarto, aun lo hacemos y esto espero sea una inspiración para todos los chicos que así lo hacen”, agregó Finneas, su hermano, con quien trabajó en el álbum y la acompañó en el escenario a recibir el premio.

Lizzo dedicó su presentación a Kobe Bryant y después, Blake Shelton y Gwen Stefani, interpretaron “Nobody but you”.

La noche siguió con la presencia de Jonas Brothers quienes cantaron solo con una guitarra “Five more minutes” y después dieron un giro a su show con “What a man gotta do”.

Lizzo se llevó el premio a Mejor Solo Performance Pop por “Thruth hurts” y agradeció a la Academia por el inesperado galardón.

Mejor Performance Grupo o Duo Country se lo llevó Dan and Shay con “Speechless”.

Usher se presentó junto con Sheila E. y FKA Twigs, e hicieron un homenaje a Prince con “Little red Corvette”,” When doves cry” y “Kiss”.

Camila Cabello salió al escenario vestida de rosa y un enorme collar de perlas para interpretar “First man”, una canción que habla de las hijas y sus padres y durante la canción, se acercó a su papá quien mostraba lágrimas en sus ojos.

Más tarde Cabello interpretó “I sing the body electric” junto con Cindy Lauper, Ben Platt, Lee Curreri.

Ariana Grande también tuvo su momento e interpretó “My favourite things”, mezclada con “7 rings”, lo que arrancó una ovación del público.

Billie Eilish tuvo la oportunidad de demostrar por qué se llevó tantos premios e interpretó, acompañada por las notas del piano, “When the party’s over”.

Luego de esto, Tyler, The Creator, se llevó el galardón a Mejor Album Rap por “Igor”.

En un escenario con dedicatoria a Kobe Bryant, Lil Nas X marcó la pauta de las primeras notas de “Old town road”, así el escenario continuó girando, cambiando de ubicaciones y presentando diferentes artistas como Billy Ray Cyrus y los chicos de BTS. La presentación se complementó con Rodeo.

Ozzy Osbourne apareció acompañado por su esposa Sharon para anunciar a los ganadores de Mejor Perfomance Rap, alzándose con el megáfono DJ Khaled quien participó con Nipsey Hussie y John Legend.

Y una de las sorpresas de la noche fue el premio a Mejor Disco Hablado, que se llevó la exprimera dama de Estados Unidos Michelle Obama, por el audio libro de sus memorias “Becoming”.

La banda Aerosmith fue homenajeada y les otorgaron el premio a Persona del Año: “Hoy honramos una banda que ha vivido al límite y que hizo regresar a la escena a otra legendaria banda RUN DMC: Aerosmith”, señaló el presentador.

Steven Tyler y Joe Perry interpretaron su famosa canción “Living on the edge”, para después aparecer en el escenario los raperos de RUN DMC, quienes se unieron a Aerosmith para “Walk this way”.

Kobe brilló en los Grammy

Desde el inicio se sintió el amor de todos los presentes por Kobe Bryant, “Esta noche es por Kobe”, fueron las palabras con las que la cantante Lizzo inició la velada.

Alicia Keys condujo la ceremonia y en el escenario del Staples Center de Los Ángeles, dijo: “Aquí estamos juntos esta noche celebrando lo más importante de la música. Pero se siente una tristeza muy profunda porque hoy en la mañana la ciudad, el país y el mundo perdió un héroe: a Kobe Bryant”.

“Ahora Kobe y su hija Gianna están con nosotros en espíritu en esta casa que él ayudó a construir (Staples Center) y quiero pedirles a todos ustedes un momento y compartan su apoyo a su familia, así que voy a hacer algo que podría mostrar cómo nos sentimos”, dijo la presentadora a quien se le unió Boyz II Men para ofrecer un tributo al basquetbolista quien falleció en un accidente en un helicóptero en la zona de Calabasas, California.

México y España, presentes

Rodrigo y Gabriela hicieron historia y después de 20 años de trayectoria, se llevaron el reconocimiento a Álbum Instrumental Contemporáneo por “Mettavolución”.

La cantante española Rosalía se hizo acreedora al premio a Mejor Disco Latino de Rock, Urbano o Alternativo por “El mal querer”.

Además, Alejandro Sanz se llevó el premio a Mejor Disco de Pop Latino por “#ELDISCO” y a Mark Anthony le otorgaron el premio a Mejor Álbum Latino Tropical.