Gomita denuncia a su padre por violencia física

MÉXICO.- Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, rompió el silencio y reveló la violencia física de la que era víctima por parte de su padre Alfredo Ordaz.

La famosa bailarina y comediante, sorprendió en sus redes sociales al publicar algunas fotografías donde aparece golpeada luego de que su papá la golpeara por defender a su madre.

Fue a través de sus historias en Instagram donde Gomita compartió que su padre, quien también era su mánager, ya no puede acercarse a ella porque tiene una orden de restricción.

Llorando y con golpes en la cara, la también influencer detalló que la agresión ocurrió el pasado 3 de septiembre tras defender a su madre de otras agresiones.

“Amigos acaba de pasar lo más culero que siempre me ha pasado y llevo mucho tiempo guardado, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá”, dijo la ex payasita.

“Traigo esto ya hinchado –mostró su barbilla– y la quijada me duele. Me aventó los golpes en la cara, me aventaba la cara. Me jaló”, dijo llorando Gomita.