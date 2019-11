Filtran llamada entre Sarita, José Joel y Marysol Sosa el día de la muerte de José José

Este lunes salió a la luz la verdadera llamada que tuvieron José Joel y Marysol con su hermana menor, Sarita Sosa, el día del fallecimiento del príncipe de la canción José José.

La llamada fue publicada por una cuenta de chismes del medio del espectáculo, llamada ‘Chamonic’, en la que se escucha como los tres hermanos sostienen una conversación cuando su padre acababa de morir en el hospital.

En la grabación se puede escuchar a José Josel, Marysol y Sarita Sosa sostener una fuerte discusión sobre lo qué harían tras la muerte de José José.

Así como el momento exacto en el que los hermanos mayores piden conocer la dirección del lugar donde falleció el cantante, entre gritos, Sarita Sosa termina colgando el teléfono, dejándolos sin información alguna del paradero de su padre.

Así fue la conversación entre José Joel, Marysol y Sarita Sosa ⬇⬇⬇

José Joel: Sí, bueno, ¿quién habla?

Identificador: Hola, sí, ¿con quién hablo?

José Joel: Con Sarita por favor

Identificador: ¿Cuál es su nombre?

José Joel: José Joel, su hermano

Identificador: Denme un segundo

José Joel: Gracias

Marysol: ¿Quién es?

José Joel: (Risas)

Sarita: Hola

José Joel: Bueno

Sarita: Joel

José Joel: A ver mi Sari… Aquí estoy con Marysol y Laurita. Te digo que estábamos todos juntos en el festejo de la niña. Ahora sí, platícanos, ¿qué pasó por favor?

Sarita: Estoy muy estresada ahora, ¿van a venir?

Marysol: Sí, mi amor

José Joel: Sí, sí, por eso hay que ponernos de acuerdo mi sari. Nada más platícanos, por favor, ¿qué va a pasar para organizarnos? Porque hay que ir a Miami

Sarita: No lo sé Joel, no tengo idea. Ni siquiera sé que vamos a hacer

Marysol: OK

Sarita: Lo único que sé ahorita es que lo van a bajar del cuarto… Y no sé, o sea…

Marysol: ¿Dónde estás?

Sarita: En el hospital

Marysol: ¿En qué hospital?

Sarita: En el homestead…

Marysol: ¿En el hospital homestead?

Sarita: Sí

Marysol: OK. Este…¿Me podrían comunicar…con el director general del Hospital, por favor… No sé si me puedan dar ahorita un teléfono o algo así, mi amor

Sarita: No tengo idea

José Joel: Por eso, para irnos organizando, mi Sari. Pues porque están ustedes allá… Tenemos que irnos para allá, nada más para saber y que no vayan a hacer una tontería, ¿me entiendes?

Sarita: ¿Cómo que hacer una tontería?

José Joel: Pues una tontería, mi amor, pues queremos ver el cuerpo de mi papá, antes de que vayan a hacer algo con él.

Sarita: No, obvio…

José Joel: Por favor, entonces nada más

Sarita: ¿Cómo que haríamos algo? Ni si quiera sé que está pasando. Escúchenme, por favor ¿Entendido? Estoy pasando por esto por mi propia cuenta

José Joel: Pues porque así lo has querido, aquí estamos tus hermanos

Marysol: Pues porque así lo has querido, mamacita preciosa

José Joel: Por eso te estamos marcando para decirte qué vamos a hacer. Sari, ¿qué vamos a hacer?

Sarita: Ok, no es… ¿Saben qué?, si me van a gritan mejor olvídenlo

Marysol: No te estamos gritando, estamos buscando respuestas…intenta

entender nuestra parte, ¿puedes hacerlo? Escúchame ahora, ¿ok?

Sarita: Yo entiendo

Marysol: Te amamos y te bendecimos porque Jesús es nuestro Señor, Sarita. Número 1… número 2… contáctanos con las personas encargadas, para que podamos llegar lo más pronto posible, ¿ok? Y luego saber qué es lo que tenemos que hacer con nuestro padre… ¿Me harías ese favor? Eso es lo único que necesito, hablar con el encargado del hospital… ¿Puedes hacer esto, por favor?

José Joel: Se cayó la llamada otra vez…

Marysol: Ahorita no busques ponerte de acuerdo, ahorita es instrucción manita, que haga caso

Sarita: Bueno

Marysol: ¿Qué pasó mi amor, me escuchaste? ¿Me escuchaste lo que te pedí, por favor?

Sarita: No, me quedé…

Marysol: Ok

Sarita: Me quedé en lo de bendiciones…

Marysol: Que gracias a Dios, Sari… Aquí estamos nosotros también ¿De acuerdo?, número uno, porque Jesús es nuestro Señor. Entonces, por favor, si me puedes contactar ahorita o pasar el teléfono del director del hospital de allá para decirle y avisarle, ¿de acuerdo? Que estamos nosotros saliendo para allá, ¿ok? Y que obviamente a mi padre no lo muevan de donde está, por favor. Porque necesitamos ver a nuestro papá

José Joel: Queremos estar ahí con ustedes para saber qué está pasando

Sarita: Lo sé… pero escuchen, escuchen. Me dijeron que lo iban a mover a la morgue. Eso es todo lo que iban a hacer

Marysol: Por eso, por eso

José Joel: Ok

Sarita: Porque no puede estar en la habitación

José Joel: No, claro, por su puesto

Marysol: Por su puesto

Sarita: Ya les dije… Eso es lo que van a hacer

Marysol: Eso es entendible

Sarita: Yo no sé qué más van a hacer

Marysol: Por eso Sari…Por eso necesitamos hablar con el director del hospital, por favor, mi amor. Obviamente ahorita lo tienen que bajar a la morgue, porque ni modo que esté ocupando un… cuarto alguien que acaba de fallecer

Sarita: Exacto

Marysol: De acuerdo, ahora. Por favor, ¿me podrías comunicar con ese director? ¿Está gente ahí?

Sarita: Ni siquiera conozco al director… Déjenme buscarlo…

José Joel: Sí, sí… ¿Hay una enfermera o algo ahí contigo, mi Sari? Pásanos a alguien que nos pueda informar, por favor

Sarita: Déjenme buscar a alguien…

José Joel: ¿Mande?

Sarita: Dije: Déjenme buscar a alguien

José Joel: Ah, ok. Sí, sí. Alguien que nos pueda decir, por favor, para este…Te digo…Para darle seguimiento a esto. Tenemos que agarrar avión. Tenemos que llegar. Tenemos que estar.

Sarita: Déjenme decirles algo, ¿ok?

José Joel: Ok

Sarita: Quiero que de verdad entiendan, ¿ok? Tú, Mary y yo… Nosotros somos los que supuestamente tenemos que pasar esto. Nadie más.

Marysol: Obviamente

Sarita: No traigan a la prensa. No traigan a la otra señora que está con ustedes. No traigan a nadie. Solo nosotros tres, no quiero repetirlo. Solo nosotros la familia. Tenemos que estar unidos. Tenemos que pasar esto

José Joel: Bueno, antes de eso, tenemos que platicar, Sarita. Te amamos, eres nuestra hermana, pero hiciste las cosas muy mal. Entonces, por eso te estamos llamando y diciendo: Vamos a platicar. Yo no tengo ningún inconveniente al igual que Marysol de irnos para allá. Pero sí tenemos que platicar antes de saber qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer ¿Me Entiendes? Porque ahorita nos vuelves a decir lo que nos dijiste hace un año y medio. Que estamos juntos, que estamos unidos y luego te desapareciste… entonces…

Sarita: Bueno, siento que tu padre, en algún momento, decidió eso…

José Joel: Sí, sí, bueno

Sarita: En un punto ya no quiso decir nada

José Joel: Como quieras, como quieras. No pasa nada, no pasa nada

Marysol: A mí, platícame nada más rápido, ¿qué pasó?

José Joel: ¿En qué momento decidió mi papá no saber de nosotros, Sarita?

Sarita: ¿De verdad van a empezar…

Marysol: No

José Joel: Bueno, bueno, bueno. Entonces, entonces. No empecemos con lo mismo, Sari. Vamos a ir par allá, necesitamos la dirección del hospital, mi amor, por favor

Sarita: Ok, le mando la dirección. Pero no traigan a nadie

José Joel: Bueno, Sarita, se acaba de morir José José, ¿Ok? Obviamente nos van a estar perreando, nos están tirando el teléfono igual que a ti. Entonces vamos a hacer los posible de llegar. Pero todo este hermetismo que has manejado, mi amor, no está sano, ¿Ok? Entonces el señor se murió y por eso tenemos nosotros como sus hijos que llegar a un acuerdo ¿Ok? Y de ahí saber ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tú tienes que ser bien honesta con nosotros y decirnos qué tanto hiciste este año y medio con él. Porque no sabemos absolutamente nada y de ahí…como familia, entonces, sacar adelante, lo que vamos a hacer ¿Te parece?

Sarita: ¿De verdad? Joel, vas a culpar…

José Joel: Sí, sí, mi amor. Es lo que es. Es la verdad. Es la verdad. Entonces, por favor, necesitamos el… la dirección del hospital, para poder estar allá

Sarita: Ni siquiera sé por qué les estoy explicando esto

José Joel: Para poder estar allá con nosotros. Y si llegamos por nuestra cuenta. Pero vamos a hacerlo esto juntos, por favor

Sarita: Les hablo luego. Adiós