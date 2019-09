Fallece Brian Turk, actor de Two and Half Men a los 49 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Fallece Brian Turk, actor de Two and Half Men a sus 49 años. Este lunes, el actor conocido de Two and a Half Men, falleció a los 49 años, según lo informó el portal MTZ.

El artista también participó en Beverly Hill, 902010, Carnivale, ER y Boy Meets World. Tenía un hijo de ocho años junto a su esposa Emily Wu.

Por medio de un comunicado de su representante, se dio a conocer el deceso del actor. En el, indica que las razones de su muerte, se debió a complicaciones derivadas de la enfermedad que le detectaron en 2018. Esta enfermedad, hizo rápidamente metástasis.

En julio de 2018, se creó una colecta por GoFoundMe, para reunir fondos que ayudaran a Turk con los gastos médicos que necesitaría para su batalla contra el cáncer.

RIP Brian Turk. Sleep easy, gentle giant. Such a good man. My heart is broken. If you loved his work in #Carnivàle, please join me and help his family. https://t.co/wi45mmnTiD

— Daniel Knauf (@Daniel_Knauf) September 16, 2019