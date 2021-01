Estos son los famosos que se postulan como candidatos en México

CIUDAD DE MÉXICO.- Comenzó el registro para las elecciones que se llevarán a cabo el 6 de junio, en donde se votará por las diputaciones federales, gubernaturas, ayuntamientos, cargos auxiliares y alcaldías.

Lo que ha tomado por sorpresa a muchos es que de nuevo salen a relucir nombres de figuras de la farándula.

El primero que se dio a conocer fue Carlos “Quico” Villagrán. El famoso comediante se registró como precandidato para contender a la gubernatura de Querétaro.

Afirmó que tiene la intención de buscar la presidencia municipal a través del partido “Querétaro Independiente”.

“Después de 50 años de hacer reír a la gente me encuentro en otra plataforma, que me hace un honor tremendo”, dijo en conferencia de prensa Villagrán.

Otra actriz que también sorprendió fue Gabriela Goldsmith, quien anunció que se sumará a la contienda por la diputación federal.

Irá de la mano del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). Cabe destacar que la mujer de 57 años es actual funcionaria del ayuntamiento de Naucalpan en el Estado de México.

“Gracias a mis amigos de Morena quienes han depositado su confianza en mí y que hoy me han permitido que me inscriba y me registre como precandidata, aspirante a la candidatura”, compartió en Twitter.