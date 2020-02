Estos son algunos de los presentadores de los Premios Oscar 2020

La edición número 92 de uno de los eventos más destacados de la industria del cine ha anunciado a las últimas celebridades que se suman a la lista de los presentadores de los Oscar 2020.

Este domingo 09 de febrero se llevarán a cabo las premiaciones de directores, actores y escritores, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Estas son las celebridades que subirán al escenario para presentar las nominaciones:

Óscar Isaac, Jane Fonda, Tom Hanks, Josh Gad, Sandra Oh, Natalie Portman, Chris Rock, Taika Waititi, Mahershala Ali, Utkarsh Ambudkar, Zazie Beetz, Timothée Chalamet, Olivia Colman, James Corden, Penélope Cruz, Beanie Feldstein, Will Ferrell, Gal Gadot, Zack Gottsagen, Mindy Kaling, Diane Keaton, Regina King, Shia LaBeouf, Brie Larson, Spike Lee y Julia Louis-Dreyfus.

Entre los presentadores también destaca la mexicana Salma Hayek, quién ha consolidado una gran carrera estos últimos años en Hollywood y pondrá en alto a México.

Asimismo, contarán con la presencia de George MacKay, Steve Martin, Maya Rudolph y Sigourney Weaver.

Cabe resaltar que entre las nominaciones más destacadas figura, la película de ‘Joker’ con once nominaciones, mientras que; ‘The Irishman’, ‘1917’ y ‘Once Upon a Time… in Hollywood’ cuentan con diez.

En otras categorías y por su actuación en diversos filmes, se disputarán la estatuilla de ‘Mejor actor’.: Antonio Banderas, Joaquin Phoenix, Adam Driver, Leonardo DiCaprio y Jonathan Pryce.

Por ‘Mejor actriz’ aspiran; Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron y Renée Zellweger.

Mientras que los directores Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Todd Phillips, Sam Mendes y Bong Joon-ho, dispuratarán por el Oscar de ‘Mejor dirección’.