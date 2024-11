Este fue el regalo que Ángela Aguilar y Nodal le mandaron a la pareja de Carín León

Foto: Cortesía.

El 23 de noviembre fue el cumpleaños de Meylin Zúñiga, pareja del cantante Carín León, por lo que Ángela Aguilar y Christian Nodal le mandaron un regalo.

El cantante de regional mexicana celebró a su pareja a lo máximo con una gran fiesta en un jardín, con una presentación musical en vivo.

Entre los invitados se encontraban algunos famosos artistas y celebridades como el cantante Carlos Rivera y su esposa Cynthia Rodríguez, así como el grupo Matisse.

Por lo que el día de ayer Meylin Zúñiga compartió fotos de la celebración, lo momentos más emotivos junto a Carín León y un regalo que le dieron Ángela Aguilar y Christian Nodal.

¿Cuál fue el regalo que Ángela Aguilar y Nodal le mandaron a la pareja de Carín León?

En sus historias, Meylin Zúñiga compartió una fotografía de un enorme arreglo floral formado con rosas y orquídeas de colores pastel.

Y es que aunque se esperaba ver a la pareja en la celebración, ambos no pudieron asistir aunque no han revelado la razón. No obstante quisieron tener un detalle con Meylin, con quien tienen una buena amistad.

Por su parte la pareja del cantante presumió a sus seguidores el regalo que recibió y etiquetó a la hija de Pepe Aguilar y al intérprete de ‘No te contaron mal’.