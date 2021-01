Estas son las características en las que deberías fijarte para adquirir un ordenador portátil

Ahora que el teletrabajo no es una moda y son muchas las empresas que lo están imponiendo, equiparse para poder trabajar desde casa es algo fundamental y uno de los elementos que no pueden faltar es un buen ordenador portátil. ¿Estás pensando adquirir uno y no sabes por cuál decantarte? A continuación te mostramos algunas de las características en las que tienes que fijarte para poder hacer la elección correcta.

Sistema Operativo

Es uno de los factores primordiales a la hora de adquirir un ordenador portátil. Son varios los sistemas que encontrarás: MacOS es realmente estable y funciona muy bien en los ordenadores de Apple, a pesar de ser portátiles caros; también existe Chrome OS, de Google, y que es un buen sistema operativo que está presente en ordenadores baratos pero que está más limitado en lo que a funcionalidades se refieres; por su parte, Windows 10 es un sistema operativo muy conocido y el más común aunque suele tener algunos problemas como las actualizaciones o que existen un sinfín de virus para sus usuarios.

Precio

Este es otro de los factores a tener en cuenta. Fíjate en qué uso le darás a tu portátil. Es decir, si solo lo utilizarás para navegar por webs de apuestas deportivas, redes sociales y un poco de entretenimiento, con que te gastes entre 300 y 600€ tendrás un buen portátil. Aunque si lo que quieres es un ordenador portátil más potente o uno de Apple, ya tendrás que pagar más de 900€ y con este presupuesto ya estamos hablando de un ultraportátil, un modelo para gaming o para editar videos y fotografías, entre otras funciones.

Procesador

Es el cerebro del ordenador portátil e influye considerable en el rendimiento del mismo. En estos momentos, los diferentes procesadores que puedes encontrar son:

Intel Core i3: es el más barato pero no tan recomendable porque su rendimiento es muy inferior.

Intel Core i5: ofrece el mejor rendimiento-precio del momento.

Intel Core i7: es un paso adelante pero supondrá un incremento de precio.

Intel Core i9: sustituyó al Core i7 como el top de gama.

Intel 10 generación – Ice Lake y Comet Lake: se trata del procesador más potente del momento. Ice Lake es un chip de 10 nanómetros que ofrece gráficos integrados mejorados Iris Plus, mientras que Comet Lake es un chip de 14 nanómetros y ofrece un gran rendimiento bruto.

Intel Xeon: es realmente caro y sirve para profesionales del 3D o la edición de video.

AMD Ryzen Mobile: es la competencia de los i5 e i7.

AMD A, FX o E: está presente en ordenadores de bajo coste.

Memoria RAM

Es otro de los imprescindibles. Como mínimo deberías comprar un modelo con 8GB de RAM y si es 16GB, mejor. Solo 32GB son necesarios en casos muy determinados. En la mayoría de ocasiones no es necesario más GB a no ser que vayas a hacer cosas muy determinadas con tu ordenador como procesar videos de forma profesional.