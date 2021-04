Eiza González, la primera mexicana en ser la imagen de Louis Vuitton

CIUDAD DE MÉXICO.- Eiza González se convirtió en la nueva imagen de una de las marcas más prestigiosas: Louis Vuitton. Con esto Eiza es la primera mexicana en trabajar con la firma.

A través de Instagram Eiza González confirmó que es la nueva imagen de la marca. La actriz compartió en dicha red social una imagen en donde luce un body painting con los colores del frasco de la fragancia On The Beach de la firma francesa.

González escribió cómo se siente por ser elegida por Louis Vuitton para ser la nueva imagen y formar parte de la campaña del perfume.

En entrevista con la revista Vogue, Eiza González recalcó que para ella es muy importante ser la imagen de la marca ya que se convierte en la primera mexicana en serlo.

“Crecí viendo todas estas campañas de belleza en los años 90 y no vería muchas mujeres mexicanas en ellas, especialmente en estas marcas a gran escala”, comentó.

La actriz, comentó que espera que con aparecer en la campaña de Louis Vuitton las personas latinas se sientan incluidas en el mundo de la moda.

“Siempre me vendieron un poco que tenía que ser un estilo específico de mujer y el hecho de que las chicas en México que son morenas y latinas como yo verán una campaña como ésta y se reconocerán en ella con la escala de la marca me honra y me hace feliz. Es normalizar la imagen de las personas y hacer que las personas se sientan incluidas y vistas”.