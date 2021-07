Dinosaurio descubierto en China recibe el nombre de un personaje de Doraemon

CHINA.- El descubrimiento de un nuevo tipo de dinosaurio se hizo viral, tanto por el hallazgo, pero, sobre todo, por el nombre que se le dio.

En 2020, se descubrió el nuevo dinosaurio, en la provincia de Sichuán, en China; esta especie, recibió su nombre como homenaje a la caricatura japonesa Doraemon.

En una publicación del sitio Journal of Palaeogeography se dio a conocer el descubrimiento y el origen de su nombre.

Se relata que, el 10 de julio del 2020, localizaron huellas fósiles que “se distinguen de los morfotipos jurásicos, basándose en una trayectoria muy bien conservada y representa la primera ‘ichnoespecie’ de Eubrontes del Cretácico de Asia“.

Según el artículo, un residente de Yuanlin encontró una piedra que tenía marcas extrañas, por lo que decidió guardarla y después la reportó a un laboratorio de dinosaurios.

Para el 15 de agosto, del año pasado, la piedra se examinó, así como la zona en que fue localizada; por lo que se consiguieron descubrimientos adicionales.

De esta manera, localizaron cuatro pisadas, cada una de 30 centímetros; de esta manera investigadores intuyeron que se trataba de una dinosaurio de unos cuatro metros de alto, mismo que habría habitado hace unos 145 millones de años en el actual territorio de China.

Investigadores bautizaron al nuevo dinosaurio como Eubrontes Nobitai, como homenaje al personaje Nobita, de la serie Doraemon.

Uno de los coautores de la investigación, Li-Da Xing, relató que el nombre que le dieron a la nueva especie lo escogieron por “uno de los recuerdos más comunes de la infancia para los que nacieron en China en la década de 1980″.

Se trata del manga Doraemon, ilustrado por Fujiko F. Fujio, mismo que llegó a la televisión adaptado como una serie animada.

Nobita era un niño que tenía 11 años y estaba en la primaria, a quien Doraemon, un gato azul, ayudaba.

I am glad to see Eubrontes nobitai has been receiving a lot of media attention.

A tribute to Doraemon's curiosity, imagination, and kindness. These beautiful qualities transcend national boundaries. pic.twitter.com/RG794OUZ0U

— Lida XING (@LidaXing1982) July 8, 2021