Danna Paola revela el porqué de su salida de Élite

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante una entrevista en el programa español El hormiguero, Danna Paola reveló las razones por las que tuvo que salir de la serie Élite; pues a pesar de que le encantaba darle vida a Lucrecia Montesinos, hubo razones más fuertes que la obligaron a dejar la producción.

Luego de 3 exitosas temporadas, la mexicana tuvo que decirle adiós a sus compañeros españoles; fue una decisión que tomó la actriz por iniciativa propia desde que comenzaron los rumores de una cuarta temporada.

Danna comentó que mientras grababa la serie, también se ocupaba de su carrera musical; dijo haber jugado a “ser Hannah Montana“, dividiendo su vida; en ese periodo fue cuando lanzó Mala Fama, una de sus canciones más escuchadas en toda su trayectoria musical.

A pesar de que a la joven le gustaba mantenerse ocupada y ser totalmente productiva, llegó un momento en que tuvo que decidir entre la música o la actuación; pues ambas estaban terminando incluso con su rendimiento físico; habló de una vez que no logró llegar a un evento debido a que se quedó dormida por el cansancio.

“Me gusta trabajar, dar el 100 por ciento … no me puedo dividir, salía del rodaje de Élite y me iba al estudio, y luego llegaba a casa y tenía que hacer una llamada o entrevistas; luego tenía que volar los fines de semana. Me tocó un día tener que ir a Miami y no llegué porque me quedé dormida. Fue complicado llevar esa doble vida”, explicó la intérprete.