Danna Paola abandonará ‘La Academia’

Danna Paola se vio envuelta el pasado domingo en un problema personal con uno de los alumnos del reality show ‘La Academia’, donde ella es uno de los jurados.

Y es que la cantante y actriz mexicana evidenció a Gibrán, dicho alumno que le faltó al respeto y provocó que en pleno concierto el domingo pasado, lo enfrentara. Por lo que su actitud y la manera de expresarse hacia él, hizo que rápidamente se hicieran viral memes y comentarios al respecto.

Danna podría salir de la Academia

Fuentes cercanas a la artista revelaron que sigue molesta porque Tv Azteca ha replicado el regañó que le dio al alumno, llevándola a tener inconformidades y enfrentamientos con ejecutivos de la televisora al grado de que no se presentó en el concierto de ‘El Juguetón’, evento organizado por la misma empresa y en el que ya tenía un compromiso.

“Lo del domingo lo vio como una reacción natural, pero no le pareció que siguieran promocionando ese momento y tuvo fuertes diferencias con Sandra Smester, Vicepresidenta Ejecutiva y Directora General de Azteca Uno, con quien se quejó de que estaban explotando el amarillismo. Este enfrentamiento lo tuvieron cuando por la mañana Danna fue a TV Azteca a hacer su prueba del sonido para su presentación de esa tarde en El Juguetón. Sandra no le resolvió su inconformidad y entonces ella simplemente no llegó al Juguetón. Le llamaron para decirle que tendría una reunión con Alberto Ciurana, Director general de contenido y distribución de TV Azteca, pero Danna dijo que con ellos ya no quería hablar sino con Benjamín Salinas, Presidente de la televisora”, es el mensaje que emitió la fuente cercana de la actriz.

Por su parte la única declaración que ha dado es que si no habla meramente con Benjamín, no regresa a La Academia, aunque es difícil de creer porque de por medio está un contrato firmado.