¿Cuándo se estrena Space Jam 2, dónde verla y todo lo que debes saber sobre esta cinta?

MÉXICO.- La película Space Jam, de 1996, marcó la infancia de muchos con las travesuras de los Looney Tunes y Michael Jordan; pues para buena noticia de los millennials se estrenará una secuela.

“Space Jam 2: una nueva era” se estrena este jueves 15 de julio en los cines, pero, también estará disponible en plataformas de streaming, por si no quiere salir de casa.

En esta ocasión, los personajes de Warnes Bros regresan a la pantalla grande para una nueva competencia de baloncesto.

Lola’s pep talk gettin’ us through the week. Space Jam: A New Legacy – in theaters and streaming on HBO Max* this Friday. Get tickets now: https://t.co/v80fJKhg5l #SpaceJamMovie pic.twitter.com/oPFovllPCK

— Space Jam: A New Legacy (@spacejammovie) July 14, 2021