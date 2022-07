Contra quien te hace mal

Las malas energías que cargamos todo el tiempo, añadiendo las de nuestros enemigos que hayan puesto con habladurías y miradas podemos contrarrestarlas con un simple hechizo.

Con este ritual, sobre todo, vamos a protegernos de futuros maleficios que caigan sobre nosotros, únicamente requieres conseguir:

Vas a comenzar escribiendo en la hoja el siguiente conjuro:

“Qué todo el mal que me has deseado (nombre de tu enemigo) se te regrese el triple, que todo el mal que me has dejado caiga sobre ti, por el poder de tres veces tres que así sea”.