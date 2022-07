MÉXICO.- Ángela Aguilar, el pasado martes salió a cenar con un grupo de amigos; un comentario que le hicieron en al reunión causó polémica.

En su cuenta de Instagram, compartió varios videos de su velada, junto a sus amigos, en un restaurante de Los Ángeles, California.

Este comentario hizo reír a carcajadas a Ángela Aguilar.

La joven cantante, preparó su raspado con chamoy, señaló que era un postre de bajo costo.

A raíz de esto, usuarios de las redes sociales se lanzaron en críticas, tanto en contra de Diego Dreyfus como de la misma Ángela Aguilar, y en el que calificaron sus comentarios como clasistas y desafortunados.

Diego Dreyfus, es un coach de vida, amigo de la nieta de Flor Silvestre.

En otra ocasión, la hija de Pepe Aguilar, compartió un video en el que se burló de unos tenis baratos al compararlos con los suyos de marca Balenciaga.

Cuando hizo su primer transmisión en la plataforma Tiktok, las personas le empezaron a hacer regalos, que después se pueden cambiar por dinero,

“Yo no quiero que me manden dinero. Quiero que tengamos un live divertido. Por favor no me manden dinero, no sé como parar esa función, ¿Qué es ese corazón?¿Qué es eso? ¡Ya!”, decía la cantante entre risas.