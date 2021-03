Conoce ‘Paramount Plus’, la nueva plataforma de streaming

MÉXICO La nueva plataforma de streaming, Paramount Plus, llegó este 4 de marzo a México y Latinoamérica.

Aquí te contamos todo lo que debes saber sobre cómo suscribirte, cuánto cuesta y qué podrás ver en ella.

Esto no es otra plataforma de Streaming, es una montaña de entretenimiento — Paramount+ Latinoamérica (@ParamountPlusLA) March 3, 2021

La llegada de Paramount Plus a México y Latinoamérica ya es oficial. A través de su cuenta de Twitter, anunciaron su lanzamiento.

Este servicio de streaming pretende hacer competencia a las ya existentes, tales como Netflix, Amazon, Disney Plus y otras.

Precio

Los precios para Paramount Plus cambian de acuerdo al país desde donde se suscriba.

En México su valor es de 79 pesos; mientras que en Estados Unidos es de 9, 99 dólares.

Contenidos

Paramount Plus ofrece Showtime, sección en la que podrás ver espectáculos únicos como Black Monday, Escape at Dannemora, City on a Hill, Your Honor, The Good Lord Bird, The Affair, The Comey Rule, Dexter, Ray Donovan y más.

Tendrá contenido exclusivo como The Good Fight, The Twilight Zone, Tooning out the News, No Activity, Why Women Kill, Interrogation, The Thomas John Experience y Tell Me a Story.

¿Cómo puedes suscribirte?

Para suscribirte a Paramount Plus puedes pagar con tarjeta de crédito MasterCard y Visa; así como por iTunes, Google Play o Amazon.