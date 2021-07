Conoce la lista completa de los nominados para los Emmy 2021

NUEVA YORK.- Al llegar la segunda mitad del año se sabe que es temporada de festivales y premios para el cine y, además de Cannes, ahora es momento de prepararse para los Emmy 2021.

El próximo 19 de septiembre se realizará la premiación número 73 de los Primetime Emmy Awards y los nominados ya se dieron a conocer.

“The Crown” y “The Mandalorian” dominaron las nominaciones con 24 candidaturas cada una.

Por detrás del exitoso drama de Netflix y de la primera serie no animada de “Star Wars” se situó la producción de Marvel “WandaVision”, que obtuvo 23 candidaturas.

En esta ocasión hubo una gran sorpresa y es que entre los nominados a mejor Serie de Drama se incluyó la segunda temporada de The Boys de Amazon Prime Video, así como la exitosa Bridgerton de Netflix.

Además, también figura la serie que canceló HBO, Lovecraft Country.

Pasando del drama a la comedia, en esta categoría aparece nuevamente Emily in Paris de Netflix, esto a pesar de que ha estado involucrada en distintos escándalos como la falta de diversidad.

La segunda temporada de Cobra Kai también estará en la pelea por ser la mejor en Comedia, al igual que una de las primeras series originales de HBO Max The Flight Attendant; sin embargo, la que pareciera ser la favorita en esta edición es Ted Lasso de Apple TV+.

Además, habrá cinco grandes producciones peleándose el triunfo en la categoría Serie Limitada; en ella destacan I May Destroy You de HBO con Michael Cole, Mare of Easttown de HBO; The Queen’s Gambit de Netflix, WandaVision de Disney+ dentro del universo de Marvel; y desde luego, el logro de The Underground Railroad de Amazon Prime Video.

Serie de Drama

“The Boys” (Amazon Prime Video)

“Bridgerton” (Netflix)

“The Crown” (Netflix)

“The Handmaid’s Tale” (Hulu)

“Lovecraft Country” (HBO)

“The Mandalorian” (Disney Plus)

“Pose” (FX)

“This Is Us” (NBC)

Serie de Comedia

“Black-ish” (ABC)

“Cobra Kai” (Netflix)

“Emily in Paris” (Netflix)

“Hacks” (HBO Max)

“The Flight Attendant” (HBO Max)

“The Kominsky Method” (Netflix)

“Pen15” (Hulu)

“Ted Lasso” (Apple TV Plus)

Serie Limitada

“I May Destroy You” (HBO)

“Mare of Easttown” (HBO)

“The Queen’s Gambit” (Netflix)

“The Underground Railroad” (Amazon Prime Video)

“WandaVision” (Disney Plus)

Mejor Actor en una Serie de Drama

Sterling K. Brown (“This Is Us”) – NBC

Jonathan Majors (“Lovecraft Country”) – HBO

Josh O’Connor (“The Crown”) – Netflix

Regé-Jean Page (“Bridgerton”) – Netflix

Billy Porter (“Pose”) – FX

Matthew Rhys (“Perry Mason”) – HBO

Mejor Actriz en una Serie de Drama

Uzo Aduba (“In Treatment”) – HBO

Olivia Colman (“The Crown”) – Netflix

Emma Corrin (“The Crown”) – Netflix

Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”) – hulu

Mj Rodriguez (“Pose”) – FX

Jurnee Smollett (“Lovecraft Country”) – HBO

Mejor Actor en una Serie de Comedia

Anthony Anderson (“Black-ish”) – ABC

Michael Douglas (“The Kominsky Method”) – Netflix

William H. Macy (“Shameless”) – Showtime

Jason Sudeikis (“Ted Lasso”) – Apple TV+

Kenan Thompson (“Kenan”) – NBC

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Aidy Bryant (“Shrill”) – hulu

Kaley Cuoco (“The Flight Attendant”) – HBO Max

Allison Janney (“Mom”) – CBS

Tracee Ellis Ross (“Black-ish”) – ABC

Jean Smart (“Hacks”) – HBO Max

Mejor Actor en una Serie Limitada o Película para la TV

Paul Bettany (“WandaVision”) – Disney+

Hugh Grant (“The Undoing”) – HBO

Ewan McGregor (“Halston”) – Netflix

Lin-Manuel Miranda (“Hamilton”) – Disney+

Leslie Odom Jr. (“Hamilton”) – Disney+

Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película para la TV

Michaela Coel (“I May Destroy You”) – HBO

Cynthia Erivo (“Genius: Aretha”) – Disney+

Elizabeth Olsen (“WandaVision”) – Disney+

Anya Taylor-Joy (“The Queen’s Gambit”) – Netflix

Kate Winslet (“Mare of Easttown”) – HBO

Talk Show de Variedad

“Conan”

“The Daily Show With Trevor Noah”

“Jimmy Kimmel Live”

“Last Week Tonight With John Oliver” (HBO)

“The Last Show With Stephen Colbert”

Programa de Competencia

“The Amazing Race”

“Nailed It”

“RuPaul’s Drag Race”

“Top Chef”

“The Voice”