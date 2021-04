¿Cómo saber si una marca es “cruelty free”? Aquí te contamos

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el éxito de la campaña Save Ralph, de la organización Humane Society International, miles de personas comenzaron a cuestionarse cuáles marcas están libres de crueldad animal; si eres uno de ellos, aquí te contamos cómo identificar este aspecto.

Varias organizaciones no gubernamentales, han difundido información respecto a qué marcas prueban sus productos en animales, así como las que están libres de esta practica.

Te presentemos 3 preguntas que te ayudarán a descubrir si las marcas se preocupan por los animales o si deciden testear en ellos.

1. ¿Quiénes se encargan de validar si una marca es o no libre de crueldad animal (“cruelty free”)?

A nivel mundial, solo hay 3 organizaciones que certifican la “cruelty free”:

PETA

Cruelty Free International

Choose Cruelty Free

Dichas organizaciones, han sacado a la luz las listas de marcas que cuentan con esta certificación, por lo que puedes revisar sus sitios web y buscar alguna en específica.

2. ¿Cómo realizan la validación “cruelty free”?

Respecto al caso de PETA, cada marca tiene la obligación de acreditar que su producto final o sus ingredientes no se prueban en animales; asimismo debe asegurar que no utiliza un proveedor externo que realice pruebas en animales.

Cuando las empresas acreditan esto, PETA autorizará la colocación de un sello “cruelty free”; éste se caracteriza por tener un conejo en el centro.

3. ¿Todas las marcas “cuelty free” cuentan con dicho sello?

No, pues hay marcas que no pagan la licencia de uso, sin embargo, no significa que prueben en animales.

En estos casos, se recomienda revisar las listas de PETA, Cruelty Free International y Choose Cruelty Free; aquí encontraras varias marcas que no poseen el sello, pero que son libres de crueldad animal.

A continuación, te presentamos algunas de estas marcas certificadas:

Según PETA