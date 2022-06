Christian Nodal confiesa la razón por la cual sus relaciones no funcionan

Luego de su ruptura con Belinda, Christian Nodal se ha convertido en centro de polémica a causa de las diferentes situaciones que ha estado enfrentando el joven mexicano de 23 años de edad, puesto que se le ha visto muy involucrado en conflictos con su ex prometida, Belinda.

A causa de lo vivido con Belinda, los fanáticos del intérprete de “Adiós Amor” han detallado que ninguna de las relaciones de Christian Nodal suelen ser duraderas, es por ello que en una entrevista reciente en la que estuvo participando, se le preguntó a causa de esta razón.

Desde el año 2020 la relación de Cristian nodal y Belinda se hizo pública en las redes sociales, sin embargo, fue a principio de este año 2022 cuando se anunció su separación luego de haber planeado una vida juntos con hasta hijos incluidos. La ruptura ocasionó que muchos fanáticos te preguntarán qué fue lo que sucedió realmente entre está pareja.

Aunque realmente ninguno de los dos ha confesado qué fue lo que ocasionó el fin de la relación, lo cierto es que el cantante de regional mexicano reveló por qué ninguna de sus relaciones logra perdurar en el tiempo. De acuerdo a las palabras de Nodal, al parecer no se trata de sus novias, sencillamente es él quien ha actuado de forma similar con sus parejas.

“Con mis novias me he equivocado muchas veces”.

Todo indica que el grave error de Christian Nodal es la exposición pública de sus parejas en redes sociales, acción que ha terminado afectando sus vínculos amorosos.

“Siempre he cometido el mismo error en mis relaciones y es muy grande porque no he sabido cuidar esa parte de privacidad y lo he aprendido a la mala. Ahora sé que debo cuidarlo más y no andar publicando nada porque es el único momento donde se puede ser uno mismo”.