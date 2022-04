Celebra la reina Isabel II su cumpleaños 96

INGLATERRA.- La reina Isabel festeja su cumpleaños 96 este 21 de abril, fecha especial porque este mismo año cumple su Jubileo de Platino por sus 70 años en el trono.

Para este día tan especial, la reina Isabel II celebrará su cumpleaños en privado desde su finca de Sandringham, en el este de Inglaterra.

Ahí suele pasar sus navidades y además era el lugar favorito de su esposo Felipe, el duque de Edimburgo.

Para celebrar el cumpleaños 96 de la reina Isabel II, la cuenta de la Familia Real compartió una imagen de la monarca muy especial.

En ella se observa a la reina con tan sólo dos años de edad.

Happy Birthday Your Majesty!

Today as The Queen turns 96, we’re sharing this photograph of the young Princess Elizabeth aged 2.

Then, in 1928, it was never expected she would be Queen, and this year Her Majesty is celebrating her #PlatinumJubilee – a first in British history. pic.twitter.com/DnwsMU81I3

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 21, 2022