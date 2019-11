Carmen, ganadora de MasterChef aclara por qué negó a su esposa

MÉXICO.- Carmen Miranda negó a su esposa en el programa MasterChef, porque sus papás no sabían que se había casado en Francia.

Así lo dio a conocer en entrevista con Flor Rubio, quien le preguntó qué opinaba de la gente que dicen que ganó el concurso por cuestiones de género.

“No se debería etiquetar a las personas por las preferencias que tengan, somos seres humanos y amamos a quien tenemos que amar”.

Carmen agregó que presentó a Julie, su esposa, como su “mejor amiga”, porque sus papás no sabían que se había casado.

“No la presenté como mi esposa, y lo hablé con Hernán porque cortaron y me dijo aquí no, puedes decir lo que tú quieras, no pasa nada, no hacemos discriminación a nadie, puedes presentarla como tu esposa, pero la verdad es que yo le comenté que era por respeto a mis papás, aparte mis papás no sabían que me había casado en Francia”.

La ganadora de “MasterChef: la revancha”, agregó que conoció a su esposa en Facebook y que sus papás ya sabían de su relación, pero no de la boda.