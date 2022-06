Carlos Vives declara que Shakira está triste por su separación

MÉXICO.- Carlos Vives, colombiano y amigo de Shakira, opinó acerca de su estado emocional, después de la separación de la cantante. de Gerard Piqué.

Carlos Vives compuso junto a Shakira, el tema ‘La bicicleta’, que habla de su natal Colombia, y en el video muestran zonas de su país.

“Yo sé que estaba triste, le mandé un besito y me dijo eso: Estoy triste”, contó Vives, se encontraba en la capital española el pasado fin de semana; para asistir al concierto de aniversario de una radio musical española.

El cantante colombiano dijo que tenía la mejor opinión sobre Piqué, y negó conocer algún detalle sobre la supuesta infidelidad a la que se ha atribuido el final de la relación.

“No. No, no. El que yo conocí no. Por supuesto, una persona muy educada, muy decente. Conmigo siempre muy especial, como queremos mucho a Shaki, él siempre fue muy de frente conmigo, por ese cariño”, sostuvo.