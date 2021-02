Camila Fernández y su esposo confirman embarazo

CIUDAD DE MÉXICO.- Camila Fernández y Francisco Barba se casaron hace poco más de seis meses y ya confirmaron que esperan la llegada de su primer bebé.

La pareja celebró en agosto su boda con una fiesta exclusiva en Guadalajara. Tras algunos meses de matrimonio, la pareja reveló para la revista ¡HOLA! que esperan a su primer hijo.

Será el próximo mes de abril cuando conozcan a su primogénita, momento en el que Alejandro Fernández se convertirá en abuelo.

“Será niña… Somos los más felices del mundo”, dijo la hija del Potrillo.

Hasta el momento Alejandro Fernández no se ha pronunciado sobre la noticia. Aunque trasendió que la madre de la joven, América Guinart, fue una de las primeras en enterarse del embarazo.

Boda durante la pandemia

La boda estuvo rodeada por la polémica debido a que se realizó durante la pandemia del Coronavirus que se enfrenta en México desde el año pasado.

Los novios y los invitados no traían cubrebocas, no estaban respetando la sana distancia y el evento se llevó a cabo cuando aún no eran permitidas las reuniones.

Debido a esto, varios usuarios de redes sociales y medios de comunicación comenzaron a especular sobre un supuesto embarazo de la nieta de Vicente Fernández.

Sin embargo, la familia Fernández negó una y otra vez que fuera por esta razón que los novios realizarán el enlace matrimonial de forma sorpresiva.