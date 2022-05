¿Belinda y Danna Paola son enemigas?: Queda al descubierto la verdad de su relación

Belinda no solamente ha sido involucrada polémicamente con su ex prometido, Christian Nodal, a la cantante se le acusa de tener una mala relación con su colega Danna Paola. Recordemos que en México, Belinda y Danna Paola han sido acusadas de ser enemigas o llevar una rivalidad, a causa de las semejanzas de sus carreras artísticas.

¿Por qué se cree que Belinda y Danna Paola son enemigas?

Los rumores de enemistad entre estas dos hermosas mujeres nace a causa de la ausencia de colaboraciones. Aunque tanto Danna Paola como Belinda, han tenido colaboraciones con diversos artistas, lo cierto es que, curiosamente ambas no han colaborado juntas.

No obstante, fue recientemente, en el programa televisivo “Ventaneando”, cuando Belinda finalmente decidió dejar en claro su punto de vista con respecto a dichos rumores.

Belinda le pone fin a los rumores de rivalidad con Danna Paola

La cantante y actriz nacida en España, Belinda, se tomó un minuto de su tiempo para dejar en claro la situación. La Princesa del Pop Latino, expuso que entre ellas no hay más que amistad y aseguró que mantiene un trato constante con la intérprete de “Oye Pablo”. Así fueron sus palabras:

“Es una chica súper linda, yo la respeto mucho y si se da la oportunidad de hacer una canción ¿por qué no?, me encantaría, es una mujer súper talentosa, que respeto, que me gusta y ojalá que sí, por qué cuando es una canción para un dueto yo feliz y ella es lo máximo”.

Recordemos que, hace unos días, Belinda se volvió tendencia luego de que se esparciera el rumor sobre la nueva versión de la cinta “Mean Girls”, la cual estuvo protagonizada por las actrices internacionales Lindsay Lohan y Rachel Adams McAdams en el año 2004. Al parecer, en esta nueva versión serán Belinda y Danna Paola quienes son las posibles candidatas. Así fueron sus palabras:

“Ya me había comentado Alex Gou, y estaría padrísimo, me encantaría, yo me apunto, si ella se apunta, yo feliz”.