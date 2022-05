Belinda habla de su ruptura con Christian Nodal por primera vez

Belinda y Christian Nodal sin lugar a dudas se convirtieron en el centro de atención de la farándula luego de anunciar la relación amorosa que existía entre los dos. Desde entonces, el nombre de ambos se estuvo posicionando por toda Internet a causa de sus constantes muestras de amor.

Fue en el mes de febrero que el intérprete de “Adiós amor” decidió hacer pública su ruptura amorosa. Sin embargo, a tres meses de haber roto el compromiso, finalmente la cantante Belinda decidió hablar por primera vez sobre lo difícil que fue dejar atrás esta etapa.

En el programa televisivo “Ventaneando”, Belinda habló por primera vez sobre los detalles y sobre cómo fue su vida después de la ruptura. Ella confesó que le ha costado mucho dejar atrás sus sentimientos por el cantante, y que además, ha vivido momentos complicados.

Sin lugar a dudas, para Belinda este ha sido uno de los momentos más difíciles, especialmente luego que la mamá de esta cantante se hiciera viral tras darle “like” y comentarle con emojis de aprobación a un comentario de una fanática, la cual le pidió que no volviera con el “naco” de Nodal.

“Me ha costado mucho, he estado trabajando mucho, han sido momentos complicados, y hoy les puedo decir que estoy muy bien. Que me escuchen feliz no quiere decir que no haya sido difícil, porque no todo es felicidad y no todo es alegría y cosas bonitas. Ha sido mucho trabajo y mucho sufrimiento, mucho dolor y así es la vida y hoy puedo decirles que me siento mucho mejor y es gracias al apoyo que me han dado”.