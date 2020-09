Arturo Peniche revela por qué termina su matrimonio de 38 años

CIUDAD DE MÉXICO.- El actor Arturo Peniche confesó que el coronavirus, además de arrebatarle seres queridos, se llevó su matrimonio con Gabriela Ortiz.

Reveló que tuvo que alejarse de su familia para no contagiarse del Covid-19, ya que su esposa, hijo, nuera suegra y cuñados dieron positivo.

Sin embargo su ahora expareja, cree que él se despreocupó de ellos.

“Hubo un cambio de ideas medias raras, como no podía acercarme a la ciudad para no contagiarme, no soy un jovencito. Provoqué malestar de supuestamente no haber estado, pero yo estuve un mes muy puesto, muy informado de todo lo que estaban pasando mis familiares, porque se enfermó mi esposa, se enfermó mi hijo, mi muera, mi suegra, mis cuñados”, detalló.