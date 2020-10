Ana María Alvarado da positivo al Covid-19; está hospitalizada

MÉXICO.- Ana María Alvarado, conductora del programa Sale el Sol, anunció desde el hospital que dio positivo al Covid-19.

En transmisión matutina en vivo, la conductora de espectáculos comunicó que se encuentra internada pero estable; fue el viernes cuando comenzaron sus malestares.

Me tocó el coronavirus. El viernes todavía estuve ahí, pero ya para la tardecita me empecé a sentir mal, estuve muy mal, sin fuerza, sin energía, me bajó un poquito la oxigenación. Corrí al hospital porque de verdad me sentía como si me hubieran apaleado”, comentó.