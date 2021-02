Ana Lago y William Valdés discuten en vivo en Venga la Alegría

MÉXICO.- Ana Lago asistió como invitada al programa Venga la Alegría, donde protagonizó una discusión con el conductor William Valdés.

Durante la emisión del matutino, la gimnasta conversó con conductores sobre su salida del reality show ‘Exatlón’.

Contó algunas de sus experiencias dentro de la competencia deportiva; y, en algún momento de la conversación, aprovechó la oportunidad de desmentir algunos dichos de William.

Tras las primeras declaraciones de la gimnasta, William Valdés comenzó hablar sobre la amistad que Ana Lago tenía con otros participantes; pero ella lo interrumpió.

“A ver, yo aquí en Exatlón dije que tú al principio….”, intentó decir Valdés cuando Ana le quitó la palabra.

“Que soy una convenenciera… Eso es sumamente una mentira y te voy a desmentir. Yo no soy una persona que sea convenenciera. Soy una persona tan transparente que literal lo que digo y pienso concuerda totalmente. Muchísima gente me dijo y escribió que sí dijiste pestes, o sea, que me tiraste”, comentó.