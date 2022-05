Amber Heard da dramático testimonio; relata cómo Johnny Depp abusó de ella

El juicio legal entre Amber Heard y Johnny Depp sigue estando dando mucho de qué hablar, especialmente luego de las revelaciones en el estrado por parte de la actriz. El pasado jueves, Amber estuvo dando fuertes declaraciones en contra de su ex marido, quien asegura que en más de una ocasión la violentó.

WATCH: #AmberHeard breaks down on the stand while testifying about an alleged sexual assault incident involving Johnny Depp in Australia in 2015. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/vaPH5v2Seq — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 5, 2022

Recordemos que, Johnny Depp ha asegurado desde el principio que nunca se atrevió a golpear a su ex, ni a ninguna mujer. Evidentemente, este fue un matrimonio realmente tóxico, donde ambos estuvieron violentándose tanto física como verbalmente, en más de una oportunidad.

Amber Heard describió la violencia de Johnny Depp

Subida en el estrado, y entre sollozos, la actriz Amber Heard confesó cómo su ex, el veterano actor Johnny Depp, la golpeó en público. Todo parece indicar que esto sucedió en un avión privado, y todo fue debido a los celos que Johnny sentía por el también actor James Franco.

“Estaba muy enfadado conmigo por haber aceptado un trabajo con James Franco. Odiaba a James Franco, lo odiaba”.

De acuerdo a su relato, en ese momento Johnny Depp tenía problemas con drogas y alcohol, y además, tenía un fuerte sentimiento de celos hacia su colega. Luego de que ambos discutieran, ella reveló que el actor procedió a golpearla por la espalda y a causa del impacto, ella cayó al suelo.

“Simplemente me pateó. En la espalda. Y caí al suelo. Nadie dijo nada. Nadie hizo nada. Fue como si pudieras oír caer un alfiler en ese avión”.

El relato de su abuso sexual con una botella de vidrio

En el juicio, Johnny Depp ha negado haberle pegado a Amber Heard, sin embargo, ella también confesó detalladamente cómo su ex esposo abusó sexualmente de ella con una botella. Este hecho habría sucedido luego de una acalorada discusión en un viaje de campo a Hicksville, California.

Los entonces esposos tenían planeado hacer una fiesta en el desierto, y por lo tanto, quedarse a dormir en casas rodantes junto a varias personas. Sin embargo, el problema, de acuerdo a Amber Heard, sucedió cuando una de las mujeres en el viaje recostó su cabeza en el hombro de la actriz. Johnny Depp se indignó, comentó Heard, y comenzó a gritarle a la mujer que estaba junto a ella.

#JohnnyDepp appeared to look at his attorney after #AmberHeard responded to her attorney’s question about an alleged bottle penetration incident. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/p3OHRf4iGQ — Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 5, 2022

Palabras de Amber Heard