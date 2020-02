Amber Heard admite que golpeaba a Johnny Depp

ESTADOS UNIDOS.- Una re las relaciones que más ha dado de qué hablar en Hollywood es la de Johnny Depp y Amber Heard, ya que ella demandó al actor por maltrato físico y le la contrademandó por difamación.

Pero ahora, se ha filtrado un audio en donde la actriz de “Aquaman” y “la Liga de la Justicia”, admite haber golpeado a su exesposo.

Depp y Heard tuvieron un corto matrimonio que duró alrededor de un año, y que terminó porque ella pidió el divorcio y acusó al actor de violencia física.

Luego de esto, Depp contrademandó a Amber, alegando que era ella quien lo había golpeado, pero los medios apoyaron a Heard en el pleito mediático.

Pero ahora, surgieron unos audios que el diario DailyMail publicó, donde Amber no sólo revela haber golpeado al hombre con quien estuvo casada 15 meses, sino también admite que no podía controlarse cuando discutían, y además respondía con violencia.

“No puedo prometer que no llegaré a lo físico de nuevo. Me enojo tanto que pierdo la razón (…) Lamento no haberte golpeado en toda la cara con una bofetada adecuada, pero te estaba dando un puñetazo. Bebé, no estás golpeado. No sé cuál fue el movimiento de mi mano real, pero estás bien, no te lastimé, no te di un puñetazo, solo te estaba pegando.”, dice la actriz.

Heard también regaña a Depp por abandonar la pelea a altas horas de la noche, diciendo: “Eres un bebé. Haz que jo*a Johnny”. Se la escucha diciéndole: “Empujas a un animal lo suficiente, eventualmente, no importa lo amable que sea, no es genial”.

“Me fui anoche. Honestamente, lo juro porque simplemente no podía tomar la idea de más físico, más abuso físico el uno del otro”. Él continúa: “Porque si lo hubiéramos continuado, se habría vuelto malo. Y bebé, te lo dije una vez. Tengo miedo de morir, somos una escena del crimen en este momento”.

Amber solicitó el divorcio el 23 de mayo de 2016 e incluso obtuvo una orden de restricción temporal contra él, ya que aseguró que él había sido verbal y físicamente abusivo con ella durante toda su relación y lo acusó de abusar del uso del alcohol y las drogas. Tras el escándalo Johnny perdió su papel del Capitán Jack Sparrow.

Escucha el audio original en inglés aquí:

En redes sociales, los fanáticos de Johnny Depp reaccionaron tras la filtración de los audios con le hashtag #JusticeForJohnnyDepp.

¿O sea que la muy hija de puta era la que lo golpeaba Y SE ATREVIA A DAR PLATICAS Y HACERSE LA VÍCTIMA?#JusticeForJohnnyDepp — Dul 🍃#SaveSkamNL (@Itssandersoft) February 2, 2020

Nonono, que bueno que se esta haciendo justicia por Johnny, siempre creí que era inocente y que gran valentía demostró, en realidad es un buen hombre, este es un caso en donde nos damos cuenta que no solo las mujeres sufren violencia y abusos. #JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/XKCZwGCXlA — 𝖌𝖆𝖑𝖎. fav a mi fijado (@xbiebereguix_) February 2, 2020

❤❤❤❤❤

Sería genial que volviera como Jack en otra película ❤❤❤

Y que Amber Heard la saquen de Aquaman.

#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/6LhsZo49fR — Devil06. (@Solo_Msol21) February 2, 2020

Eres una buena persona, eres uno de mis actor favorito desde pequeña y hasta ahora sigo viendo tus películas. A hora al fin todo sale a la luz#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/mXHhTjGRVG — X/Dislexica/Tabura (@XochitlTabura) February 2, 2020

Esto es lo que le hizo la maltratadora de Amber Heard a Johnny Depp…#JusticeForJohnnyDepp pic.twitter.com/xZUf4ZnXpB — RB_Gerard (@RouraGerard) February 1, 2020

Ojalá y destruyan la carrera de la sobrevalorada de #AmberHeard también #JusticeForJohnnyDepp — Luckey Beltrán (@luckeybel) February 2, 2020